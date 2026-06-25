Grävmaskinist
Jobway AB / Maskinförarjobb / Vallentuna Visa alla maskinförarjobb i Vallentuna
2026-06-25
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, Täby
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Är du trygg bakom spakarna och gillar varierande arbetsdagar? Vill du arbeta i ett mindre team där kvalitet och laganda står i fokus? Då kan detta vara möjligheten för dig! Ansök redan idag.
I rollen som grävmaskinist arbetar du med varierande projekt från grundarbete till färdig utemiljö. Arbetsområdet är huvudsakligen i norra Stockholm med utgångspunkt från Vallentuna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mark- och anläggningsarbeten såsom dränering, finplanering och grundarbete.
Körning av grävmaskin och/eller hjullastare.
Trädgårdsanläggning, marksten, murarbeten och asfalt.
Kundkontakt under projektens gång.
Maskinunderhåll samt lastning och lossning.
Snöröjning under vinterperioden.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av att köra grävmaskin eller hjullastare.
B-körkort (manuell).
God svenska i tal och förståelse.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har en stark arbetsmoral. Du trivs i en roll med varierande uppgifter och nära kundkontakt, och du är mån om att leverera hög kvalitet i allt du gör. Du gillar ordning och reda och vill utvecklas vidare inom yrket.
RBEntreprenad erbjuder dig:
En långsiktig tjänst i ett växande bolag.
Moderna och välskötta maskiner.
Varierande arbetsdagar och projekt.
Möjlighet till utveckling och lärande.
Ett engagerat team med god sammanhållning.
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig.RBEntreprenad och Mark AB samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Oscar Thiele via e-post: Oscar.thiele@jobway.se
eller telefon: 073-58 11 804.
Om företaget:Ett växande mark- och anläggningsföretag med fokus på kvalitativa lösningar för privatkunder i norra Stockholm. Företaget arbetar med moderna maskiner och har ett starkt team där samarbete och yrkesstolthet är centralt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Okvistavägen 34 (visa karta
)
186 40 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
RBEntreprenad Mark AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Oscar Thiele oscar.thiele@jobway.se +46735811804 Jobbnummer
9979428