Grävmaskinist
Rollsbo marktjänst / Maskinförarjobb / Kungälv Visa alla maskinförarjobb i Kungälv
2026-05-03
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rollsbo marktjänst i Kungälv
Företag i Kungälv söker grävmaskinist
Vi söker en driven och engagerad medarbetare till vårt företag i Kungälvs kommun. Vår lokal ligger i Rollsbo industriområde och det är där du har din bas. Våra kunder befinner sig mestadels i Kungälv, men du behöver vara tillgänglig att arbeta även utanför kommunen.
Du behöver vara flexibel då arbetsuppgifterna innebär att köra grävmaskin, traktor och hjullastare samt stor del anläggningsarbete.
Vi arbetar huvudsakligen med kabel- och fiberschakt, men även trädgårdsanläggning, husgrunder och anläggning av minireningsverk.
Vi söker dig som har yrkesförarbevis för grävmaskin och är självgående i olika anläggningsarbeten. Du behöver kunna tolka ritningar och ha en god kunskap om olika material.
Meriterande för tjänsten är:
Arbete på väg-intyg
ESA-intyg
EBR-intyg
Gymnasial utbildning inom Samhällsbyggnad och byggnadsteknik eller transporttjänster
Vi arbetar mot både företag och privatkunder och värdesätter våra goda kundrelationer. Det är viktigt att du också sätter kunden i första hand och är bra på att skapa goda relationer med dem du träffar under din arbetsdag. Du är van att arbeta självständigt samt i grupp, är ansvarstagande med en hög arbetsmoral, är van att ta dig an komplexa uppdrag med huvudsyftet att alltid göra ditt bästa.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: jakobsson877@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rollsbo marktjänst
Dumpergatan 3 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887645