Grävmaskinförare till Markbyggarna!
2026-05-06
Markbyggarna Skellefteå är specialister inom markarbeten och fiberinstallationer och har erfarenhet från projekt i hela Norrland. Vårt fokus ligger på att leverera resultat av högsta kvalitet, oavsett projektets storlek.
Hos Markbyggarna blir du en viktig del av teamet som bygger och utvecklar framtiden i Skellefteåregionen. Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en jordnära organisation där kvalitet, samarbete och yrkesstolthet står i centrum. Nu söker vi en erfaren grävmaskinförare som vill vara med och bidra i spännande mark- och anläggningsprojekt, främst inom fiberutbyggnad.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Markbyggarna en grävmaskinförare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Markbyggarna under 6 månader.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Markbyggarnas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Som grävmaskinförare hos Markbyggarna arbetar du ute i produktion med mark- och anläggningsprojekt, främst inom fiber. Du kör en mindre grävmaskin (cirka 6 ton) och ansvarar för noggrant och effektivt utförda grävarbeten. Du ingår i ett arbetslag där samarbete och säkerhet är centrala delar av vardagen.
Du utgår från verksamheten i Skellefteå och arbetar i projekt i närområdet tillsammans med andra maskinförare, arbetsledare och yrkesarbetare. Arbetsmiljön präglas av god laganda, tydlig kommunikation och ett gemensamt ansvar för projektens framdrift. Exempel på arbetsuppgifter:
Körning av mindre grävmaskin (ca 6 ton)
Schaktning för fiber och mindre ledningsdragningar
Finplanering och återställning av mark
Daglig tillsyn och enklare underhåll av maskin
Säkerställa kvalitet och följa ritningar samt anvisningar
Samarbete med arbetsledning och övriga yrkesgrupper
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra grävmaskin (krav)
Har B-körkort
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Markbyggarna. Du är noggrann och har ett högt säkerhetstänk, vilket är viktigt vid arbete i närhet av ledningar och annan infrastruktur. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i lag, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen och är lösningsorienterad i ditt arbetssätt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Skellefteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
931 36 SKELLEFTEÅ
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Markbyggarna Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406 Jobbnummer
9895715