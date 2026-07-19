Grävmaskinförare till hjulgrävare
Jetmarine & Maskin Aktiebolag / Maskinförarjobb / Orust Visa alla maskinförarjobb i Orust
2026-07-19
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Vi söker dig med relevant erfarenhet som maskinist till en hjulgrävare men även visst arbete med larvgrävare kan förekomma, som vill ta eget ansvar och är självgående. Meriterande är om du är van att hantera grävsystem.
Vårt säte är på Orust och vi har främst arbeten på Orust och dess kranskommuner, men kortare perioder på annan ort kan förekomma både närmre som Göteborg och norra Bohuslän.
Vi utför varierande markarbeten med allt från avlopp, dräneringar, dikningar och grundarbeten för fastigheter.
Du kommer bli medarbetare till en arbetsgrupp på ca 10 anställda med olika arbetsuppgifter. Vårt företag sätter stort värde på att leverera bra utförda arbeten till kunder och därför ser vi att det är viktigt att du kan din sak.
Krav är att du har B-körkort samt licens för att köra grävmaskin.
Vi ser gärna att du kan börja omgående eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
E-post: info@jetmarine.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jetmarine & Maskin Aktiebolag
(org.nr 556804-3243), http://www.jomab.se
Nöteviken 114 (visa karta
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473 91 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jetmarine & Maskin AB Jobbnummer
10006115