Grävmaskinförare Sökes Till Permit Bygg AB
Tillväxt Botkyrka AB / Maskinförarjobb / Botkyrka Visa alla maskinförarjobb i Botkyrka
2026-01-21
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
PERMIT BYGG AB är ett byggföretag baserat i södra Stockholm som växer snabbt inom bygg, mark och anläggning. Vi arbetar brett inom branschen och är etablerade i olika typer av terräng och väderförhållanden.
Vi sätter stort värde på vår personal, våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Tack vare ett nära samarbete med flera av de största byggföretagen i Stockholm har vi etablerat långsiktiga och pålitliga relationer med våra beställare. Hos oss får du arbeta i spännande miljöer med varierande arbetsmoment och stora möjligheter till utveckling inom yrket.
Du kommer att ingå i ett erfaret team där samarbete, yrkesstolthet och säkerhet står i fokus.
Som Grävmaskinförare kommer du bland annat att:
Köra både bandgrävare och hjulgrävare i olika typer av mark och anläggningsprojekt.
Utföra grävningsarbeten på offentliga platser såsom gator, cykelbanor och parker.
Hantera maskiner och verktyg på ett säkert och professionellt sätt.
Läsa ritningar, använda planlaser och sätta ut markeringar på arbetsplatsen.
Bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Önskad Profil:
Yrkesbevis för grävmaskin.
Erfarenhet av både bandgrävare och hjulgrävare.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
B-körkort.
Flexibel, engagerad och ansvarsfull i ditt arbete.
Vi söker dig som är:
Flexibel, du trivs i en miljö där arbetsuppgifter kan variera från dag till dag och är bekväm med att anpassa dig efter nya situationer.
Engagerad, du visar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till att hålla hög kvalitet i arbetet.
Ansvarstagande, du ser vad som behöver göras, tar initiativ och utför ditt arbete noggrant och säkert.
Samarbetsvillig, du har en god attityd gentemot kollegor, och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Meriterande om du har:
Kurs Arbete på väg (steg 1.1, 1.2 och 1.3).
Kurs Heta arbeten.
Kurs EBR/ESA.
Stockholm Stads kurs (Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark).
Erfarenhet av arbete i offentlig miljö.
Kunskaper i fler språk exempelvis serbiska, bosniska, kroatiska eller engelska.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: Mån- Fre 07.00 16.00 alternativt 6.30 16.00 Mån- Tors sen Fredag 06.00 13.00.
Placering: Storstockholm.
Anställningsform: Tillsvidare, heltid med 6 månaders provanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6620628-1800384". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697863