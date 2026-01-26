Gräsklippning- ett jobb för dig som trivs utomhus!
Gagnefs Kommun / Servicepersonaljobb / Gagnef Visa alla servicepersonaljobb i Gagnef
2026-01-26
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Nu söker vi dig som trivs med att arbeta utomhus under sommarsäsongen! Du kommer att vara en medarbetare på vår tekniska avdelning och ansvara för våra grönytor.
Du tycker om att arbeta utomhus oavsett väder, du har lätt för att samarbeta och arbetar alltid service- och kundorienterat.
Två av fyra tjänster som parkarbetare kommer att arbeta i den västra delen av kommunen, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo, och två är inriktade på den östra delen av kommunen i områdena Djurås, Gagnef och Gagnef Kyrkby. På kommunens tekniska avdelning finns även snickare, målare, pannskötare, fastighetsskötare, drifttekniker, maskinförare och vaktmästare. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta, både i grupp och självständigt, med den dagliga skötseln av kommunens och Gagnefbostäders gräsytor. Det ingår gräsklippning med stora och små maskiner samt trimning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har maskinförarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt erfarenhet av gräsklippning med stora maskiner. Du ska ha kunskap i att underhålla och utföra enklare reparationer av maskiner samt kunna läsa och följa svenska manualer och instruktioner.
För oss är det viktigt att du kan kan arbeta självständigt och strukturerat. Vi vill också att du besitter ett stort mått av initiativförmåga, kan snabbt ställa om utifrån verksamhetens krav samt är ansvarstagande och noggrann. För att lyckas i tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga med kollegor och externa kontakter.Anställningsvillkor
De tre tjänsterna är säsongsarbete på 100%, april - september 2026, med tillträde under april 2026 eller enligt överenskommelse.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Fredrik Sjöblom 0241-15571 Jobbnummer
9704278