Graphic Designer till framstående spelutvecklare i Malmö
Academic Work Sweden AB / Formgivarjobb / Malmö Visa alla formgivarjobb i Malmö
2026-02-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
I rollen som Graphic Designer skapar du visuellt engagerande kommunikation som stärker varumärken i både interna och externa kanaler. Du leder designarbetet från idé till färdig leverans och säkerställer hög kvalitet och tydlig visuell identitet.
OM TJÄNSTEN
Som Graphic Designer kombinerar du kreativitet, storytelling och teknik för att skapa inspirerande grafisk kommunikation. Du ansvarar för att ta fram visuella tillgångar för både interna och externa målgrupper och säkerställer att all kommunikation är konsekvent, relevant och i linje med etablerad tonalitet och varumärkesriktlinjer.
Du tar en ledande roll i designprocessen, från planering och koncept till färdig produktion, och samarbetar nära olika team för att möta verksamhetens behov. Rollen kräver både ett starkt estetiskt sinne och förmåga att arbeta strukturerat i en miljö med flera parallella projekt.
I den här rollen blir du anställd av Academic Work och är ute på uppdrag hos vår kund. Detta är ett uppdrag som ska täcka ett föräldravikariat och startar början på Mars.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att leda den visuella designprocessen, säkerställa varumärkeskonsistens och producera en mängd olika grafiska material för både digitala och tryckta kanaler, samt att samarbeta med olika team för att uppnå affärsmål.
• Skapa sammanhållen visuell design och säkerställa att grafiska riktlinjer följs
• Leda den kreativa designprocessen från koncept till slutleverans
• Producera grafiskt material för digitala och tryckta kanaler, såsom kampanjer, annonser, webb, presentationer, pitch decks, trycksaker och merchandise
• Arbeta med bildbearbetning, photobashing, infografik och enklare motion design
• Samarbeta med tvärfunktionella team för att omsätta mål och behov till visuella lösningar
• Säkerställa korrekt tonalitet och visuell kvalitet i all kommunikation
• Stötta med grafik till interna videoproduktioner
• Förbereda tryckoriginal, ge rekommendationer kring format och tryckmetod samt kvalitetssäkra leveranser
• Granska och godkänna designarbete för att säkerställa kvalitet och varumärkesanpassning
• Hantera flera projekt parallellt och arbeta mot uppsatta deadlines
• Hålla dig uppdaterad kring designtrender, verktyg och branschpraxis
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet av arbete som Graphic Designer eller liknande roll
• Har mycket god förmåga att skapa visuellt stark och sammanhållen design utifrån givna varumärkesriktlinjer
• Är ansvarstagande och van att leda designprocesser från idé till färdig leverans
• Har ett starkt estetiskt sinne och öga för detaljer, typografi, färg och layout
• Trivs i en föränderlig miljö och kan hantera flera parallella projekt med korta deadlines
• Är strukturerad och kvalitetsmedveten med god förståelse för både digitala och tryckta produktioner
• Har god samarbetsförmåga och kan omsätta behov från olika intressenter till visuella lösningar
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med flera varumärken eller komplexa brand portfolios
• Erfarenhet av att utveckla, förvalta eller uppdatera grafiska riktlinjer
• Kunskap inom motion design och arbete i After Effects
• Erfarenhet av videoredigering och grafiskt stöd till videoproduktion
• Djup förståelse för tryckproduktion, materialval och olika tryckmetoder
• Erfarenhet av arbete inom spel-, tech- eller underhållningsbranschen
• Vana att arbeta i internationella och tvärfunktionella team
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Estetisk
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom spelindustrin, känt för sin innovation och starka varumärkesidentitet. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9729526