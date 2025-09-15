Granskningsgrupp för byggnadskonstruktion - Stålkonstruktioner
Om tjänsten Vår kund öker erfarna resurser inom granskning av stålkonstruktioner till BECCS-projektet - ett banbrytande initiativ för koldioxidinfångning.RollöversiktGranskningsgruppen för byggnadskonstruktion ansvarar för att granska handlingar och specifikationer relaterade till stålstommar, dess komponenter och grundläggningar. Särskild tonvikt ligger på konstruktion och montage av industriella rörbryggor och sponter.Rollen rapporterar till Engineering Discipline Lead - Civil och kommer att behövas till slutet av 2028. Arbetsinsatsen varierar beroende på projekteringens framdrift och inflödet av granskningshandlingar. Rollen är omfattande och kan bestå av en grupp på en eller flera medlemmar med vana att samarbeta för att täcka alla expertisområden, med en huvudkontaktperson som utses.Granskningen sker via plattformen Aconex, där utbildning tillhandahålls av kundenNyckelansvar
• Granska ritningar, 3D-modeller och beskrivningar för stålkonstruktioner och säkerställa att de uppfyller projektets standarder och krav.
• Utföra kontrollberäkningar av kritiska konstruktioner.
• Leda granskningsmöten
• Delta i projekteringsmöten och ge teknisk input under alla projekteringsskeden
• Utfärda intyg om utförd dimensioneringskontroll enligt EKS.
• Säkerställa hög kvalitet och ingenjörsmässig integritet i alla leveranser.
• Identifiera och rapportera risker i projekteringen samt bistå vid problemlösning.
• Bidra till en arbetsmiljö präglad av samarbete, säkerhet, kvalitet och innovation.
Kvalifikationer Erfarenhet:
• Minst 10 års erfarenhet av projektering och bygguppföljning av stålkonstruktioner inom industrisektorn.
• Dokumenterad erfarenhet av att lösa konstruktionsproblem i projekt med stålstommar.
• Erfarenhet av kvalitetskontroll i byggmiljöer.
• Obligatorisk erfarenhet av rörbryggor i industriell miljö.
Färdigheter:
• Djup teknisk expertis inom projektering av stålkonstruktioner och grundläggningar.
• Förmåga att bedöma materialval, svetsning, knutpunkter, tillverkning och montage.
• God problemlösnings- och beslutsförmåga.
Kunskap:
• Djup förståelse för stålkonstruktioners principer, inklusive bärförmåga, utmattning och hållfasthetsanalys.
• Kännedom om relevanta regelverk och bransch standarder.
Kompetenser:
• Förmåga att driva kvalitetssäkring och leda tekniska granskningar.
• Säkerställa efterlevnad av tekniska och kontraktsmässiga krav.
• Stark analytisk och kommunikativ förmåga.
Utbildning:
• Civilingenjörsexamen (kandidat eller master) inom byggnadsteknik eller liknande.
• Dokumenterad och omfattande erfarenhet kan väga lika tungt eller tyngre än formell examen.
Språk:
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Svenska är meriterande, men inget krav.
Övrigt:
• Noggrann och proaktiv problemlösare.
• Förmåga att arbeta under press med bibehållet fokus på kvalitet och resultat.
Om arbetsgivaren 21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över 50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, både på arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi har självklart kollektivavtal och är auktoriserade hos Kompetensföretagen. Vi sitter i lokaler i Rosersbergs och i Arlandastads industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet, Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för våra kunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen. För välmående personal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat. Ersättning
fast lön friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Arbetsplats
21Activa Entreprenad AB Kontakt
Anja Lowndes 0706187297 Jobbnummer
9508438