Grafisk formgivare med intresse av webdesign och digital marknadsföring
2025-12-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en kreativ och erfaren formgivare som är intresserad av webdesign och ehandel och vill vara med och fortsätta stärka vårt varumärke och samtidigt utvecklas tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Formge och producera trycksaker/broschyrer/marknadsmaterial för koncernen utifrån vår grafiska profil. Skriva och/eller redigera och korrekturläsa texter för trycksaker/webb. Formge och producera material för web. Redigera och anpassa bilder i bildbehandlingsprogram. Skapa både visuellt tilltalande material och skriva engagerande texter utifrån vår ehandelsplattform.
Delta i dagliga arbetet med att plocka och packa kundbeställningar. Ta emot leveranser och registrera produkter i systemet. Organisera lagret och fylla på varor. Skapa fraktsedlar och hantera transporter. Hantera enklare lageradministration. Säkerställa regelbunden kontroll av produkthantering, prissättning och lageruppföljning/inventering.
Skapa och implementera strategier för att hantera och utveckla e-handelsplattformen.
Genomföra arbete med webbplatsoptimering (t.ex. SEO) och andra digitala marknadsföringstaktiker. Skapa, hantera och optimera digitala annonskampanjer.
Utvärdera effektiviteten av digitala marknadsföringsstrategier för att öka konverteringsfrekvensen. Analysera data och göra ständiga förbättringar.
Genomföra arbete med grafisk design av hemsidan, produktpresentation och ev. reklamprodukter.
Kvalifikationer och Erfarenheter
• Examen i grafisk design och digital marknadsföring eller relaterat område.
Har kunskaper i Adobe-program.
Har en hög servicenivå och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer internt, med kunder och med samarbetspartners.
Har en högre utbildning inom grafisk formgivning och är en van användare av Adobes alla program.
Har förmåga att tänka analytiskt och lösningsorienterat, med fokus på både detaljer och helhet.
Har god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i team samt självständigt.
Kan anpassa dig till intensivt arbetstempo och prioritera flera uppgifter.
Har utvecklad kreativitet, är öppen för innovationer.
Har intresse av webdesign och ehandel.
Meriterande
Social media marketing - eftergymnasial utbildning och erfarenhet.
SEO och sökordsanalys - eftergymnasial utbildning och erfarenhet.
Gedigen kunskap om designverktyg som Adobe Creative Suite.
Det här erbjuder vi
Pension och försäkringar enligt marknadsmässig standard.
Friskvårdsbidrag.
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde: 2025-03-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: 40 timmar per vecka, med möjlighet till hybridarbete/jobb hemifrån.
Har du intresse av grafisk design, e-handel och digital marknadsföring? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om du vill veta mer om tjänsten, kontakta oss på info@designoasen.com
.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och personkemi. Vi ser till att varje medarbetare får utveckling och kommer att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
E-post: info@designoasen.com Omfattning
