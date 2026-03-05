Grafisk formgivare inom gamingindustrin i Malmö
Wise Group AB / Formgivarjobb / Malmö Visa alla formgivarjobb i Malmö
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Malmö
, Eslöv
, Kristianstad
, Borås
, Mölndal
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom gamingindustrin. Uppdraget är på heltid cirka ett år under en föräldraledighet, med start omgående.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i centrala Malmö. Du ingår i ett kreativt team på sju personer, med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.
Om rollen
I din roll skapar du inspirerande grafisk kommunikation som engagerar målgrupper och väcker intresse för våra varumärken.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Leverera övertygande design för ett brett utbud av digitala kanaler och tryckt material såsom kampanjer, annonser, webb, nyhetsbrev, sociala medier, bilder, presentationer, pitchdecks, banners etc.
Samarbeta med tvärfunktionella team (marknadsföring, produkt, UX, innehåll, utvecklare) för att översätta affärsmål till effektiva visuella lösningar i linje med varumärket.
Tillsammans med teamet definiera inkommande briefs och säkerställa att den föreslagna lösningen uppfyller kommunikationsbehoven och syftena på bästa möjliga sätt.
Hantera flera projekt samtidigt och samtidigt hålla deadlines.
Förbered filer för produktion och övervaka kvalitetskontrollen fram till slutleverans.
Vi ser gärna att du har/är:
Några års erfarenhet från en liknande roll
Stark i Photoshop, Illustrator, InDesign, PowerPoint samt Topaz Gigapixel AI eller liknande
Det är meriterande om du även arbetat i After Effects, Premiere och Snowdrop. Det är även meriterande att ha kravställt mot tryckerier.
Din ansökan
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", bifoga CV och portfolio tack. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist gabriella.olaison@wise.se
eller konsultchef maggie.klingenstierna@wise.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7340209-1877330". Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9780422