Grafisk formgivare inom gamingindustrin i Malmö

Wise Group AB / Formgivarjobb / Malmö
2026-03-05


Visa alla formgivarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Wise Group AB i Malmö, Eslöv, Kristianstad, Borås, Mölndal eller i hela Sverige

Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Wise Marketing hos vår kund inom gamingindustrin. Uppdraget är på heltid cirka ett år under en föräldraledighet, med start omgående.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med kontoret placerat i fina lokaler i centrala Malmö. Du ingår i ett kreativt team på sju personer, med möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.
Om rollen
I din roll skapar du inspirerande grafisk kommunikation som engagerar målgrupper och väcker intresse för våra varumärken.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Leverera övertygande design för ett brett utbud av digitala kanaler och tryckt material såsom kampanjer, annonser, webb, nyhetsbrev, sociala medier, bilder, presentationer, pitchdecks, banners etc.

Samarbeta med tvärfunktionella team (marknadsföring, produkt, UX, innehåll, utvecklare) för att översätta affärsmål till effektiva visuella lösningar i linje med varumärket.

Tillsammans med teamet definiera inkommande briefs och säkerställa att den föreslagna lösningen uppfyller kommunikationsbehoven och syftena på bästa möjliga sätt.

Hantera flera projekt samtidigt och samtidigt hålla deadlines.

Förbered filer för produktion och övervaka kvalitetskontrollen fram till slutleverans.

Vi ser gärna att du har/är:

Några års erfarenhet från en liknande roll

Stark i Photoshop, Illustrator, InDesign, PowerPoint samt Topaz Gigapixel AI eller liknande

Det är meriterande om du även arbetat i After Effects, Premiere och Snowdrop. Det är även meriterande att ha kravställt mot tryckerier.

Din ansökan
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", bifoga CV och portfolio tack. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist gabriella.olaison@wise.se eller konsultchef maggie.klingenstierna@wise.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7340209-1877330".

Arbetsgivare
Wise Group AB (org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta)
211 19  MALMÖ

Arbetsplats
Wise

Jobbnummer
9780422

Prenumerera på jobb från Wise Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Wise Group AB: