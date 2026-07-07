Grafisk formgivare / Art Director
Ilft AB / Formgivarjobb / Svedala Visa alla formgivarjobb i Svedala
2026-07-07
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ILFT är en reklambyrå vid Bokskogen utanför Malmö. Vi erbjuder samma professionella tjänster och kvalitet som de största byråerna, men med större flexibilitet och kortare processer.
Vi arbetar med både stora internationella varumärken och mindre företag, inom såväl konsumentmarknad som B2B. Bland våra kunder finns Nestlé, Orkla, Findus, Midsona, Bostik och Egmont. Med nära kunddialog och höga krav på idé, form och genomförande gör vi kampanjer, annonser, butiksmaterial, sociala medier, webb, foto, film och TV-reklam för den nordiska marknaden.
Nu söker vi en Art Director / grafisk formgivare som brinner för reklam, formgivning och kommunikation.
Om rollen
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med reklam för många olika kanaler – från tryck, sociala medier och webb till foto, film och TV-reklam. Du formger annonser, bygger kampanjuttryck, tar fram material för sociala medier, gör original för tryck och bidrar visuellt i film- och fotoproduktioner.
Rollen passar dig som vill arbeta brett, ta stort eget ansvar och vara nära hela processen: från idé och koncept till layout, produktion, original och färdig leverans. Hos oss får du arbeta med välkända varumärken utan att fastna i en smal roll. Här är vägen från tanke till beslut kort, samarbetet nära och möjligheten att påverka stor.
Vem vi söker
Vi söker dig som alltid vill växa i arbetet och brinner för bredd och djup när det gäller idéer, budskap och design. Oavsett om du precis avslutat en relevant utbildning eller arbetat ett antal år på reklambyrå eller marknadsavdelning, är det viktigaste din talang och ditt driv.
Du måste ha ett starkt grafiskt hjärta med subtil känsla för typografi och formgivning. Samtidigt behöver du kunna arbeta med olika stilar och anamma olika grafiska profiler.
Förutom InDesign, Illustrator och Photoshop är det en fördel om du har erfarenhet av ytterligare program för film, 3D eller webb.
Eftersom du ansvarar för produktionsfärdigt material krävs noggrannhet och att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Vi har ofta många projekt igång samtidigt, så du behöver kunna hantera flera uppdrag parallellt, hålla tempo och samtidigt hålla hög professionell nivå.
Andra egenskaper som uppskattas är servicekänsla, humor, ödmjukhet och ett öppet sinne. Och att du har lätt för att förstå och sätta dig in i olika kunders varumärken, branscher och marknadsutmaningar.
Vi erbjuder
Hos oss får du verkligt inflytande och kort väg från idé till beslut, utan onödig hierarki och långa led. Du blir en betydande del av ett litet, sammansvetsat gäng med högt i tak. Och du får njuta av landsbygdens lugn med Bokskogen och djuren som närmaste granne.Publiceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Ansök via e-post till bjorn.rudnert@ilft.se
. Portfolio är obligatoriskt.
Skicka ett urval av dina arbeten – som PDF eller länk till hemsida – som visar din bredd, din känsla och hur du hanterar text, typografi, bild och form professionellt. Vi läser endast ansökningar med bifogad portfolio. Personlig presentation och CV är sekundärt.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att söka.
Vill du se lite av vad vi gör? Besök gärna vår Instagram: @ilftcommunication Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: bjorn.rudnert@ilft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ilft AB
(org.nr 556851-1850)
Bjeretsvägen 178-21 (visa karta
)
233 92 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ilft AB Jobbnummer
9994693