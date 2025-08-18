Grafisk Designer Kungsängen
KungSängen Produktion AB / Formgivarjobb / Enköping Visa alla formgivarjobb i Enköping
2025-08-18
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KungSängen Produktion AB i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en engagerad och strukturerad Senior Grafisk Designer som kan omvandla idéer och koncept till färdigt material med både helhetsperspektiv och känsla för detaljer och som drivs av att skapa resultat och nöjda kunder.
Som Grafisk Designer jobbar du nära vår AD, och blir en viktig del av vårt marknadsteam. Tillsammans med marknadsteamet och i närhet till ledningen skapar du och implementerar, utifrån strategiska riktlinjer, säljande kampanjer för att stärka varumärket och lyfta kundupplevelsen.
Du äger en stor del i att säkerställa att vår marknadsstrategi förverkligas, att marknadsföringen alltid speglar vår varumärkesidentitet och kommuniceras på ett professionellt och enhetligt sätt.
Rollen är producerande till sin natur och kräver både snabbhet och noggrannhet. Vi söker dig som har ett starkt estetiskt öga och sinne för layout, färg och form. Du kommer att arbeta med allt från print och butiksmaterial till digitala kampanjer, sociala medier och e-handel.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Att vara delaktig i den kreativa processen, från idéskiss, produktion till det färdiga resultatet.
Att kreativt utforma idéer och producera grafiskt material för kampanjer i tryck, print, digitala kanaler, sociala medier och e-handel, för webb, medier, butiker och mässor. Implementera kampanjen i våra egna och köpta kanaler, och löpande optimera insatserna.
Hantera bilder anpassat till webb och kampanj.
Hantera och utveckla rörligt material, skapa manus och grafik utifrån kampanjbeskrivning. Skapa enklare animationer för kampanjer och annonser.
Samarbeta med marknads- och ledningsgrupp för att omvandla idéer och strategier till färdigt material som du kan presentera.
Säkerställa att innehåll, produktexponeringar och kampanjer är anpassat för våra målgrupper i samtliga kanaler för ökad synlighet och kundengagemang, samt att det följer vår varumärkesstrategi. Anpassa material utifrån marknadstrender och kundbeteenden och driva förbättringar utifrån insikter.
Vi söker dig som
Har utbildning inom grafisk design, och minst 5 års dokumenterad erfarenhet av grafisk produktion, för print och digitala medier, gärna från byrå. Erfarenhet från retail är meriterande.
Ett estetiskt öga och en stark känsla för färg och form.
Tycker om att skapa engagerande innehåll och är van att producera material för olika kanaler samtidigt som du har förståelse för kundresan.
Du är kommersiellt driven, strukturerad och har en helhetssyn och samtidigt ett öga för detaljer, och trivs i en bred roll med varierande uppgifter.
Är mycket skicklig i Adobe Creative Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro/After Effects) och har goda kunskaper i Figma.
Kan hantera bilder och rörligt material (film och enklare animationer), enklare 3D-visualisering, erfarenhet av foto är meriterande.
Har goda språkliga kunskaper och är kommunikativt trygg.
Är självgående med en proaktiv attityd och har en drivkraft att utveckla smarta innovativa lösningar. Van att prioritera och leverera utifrån deadlines.
Att jobba hos oss
På KungSängen brinner vi för ständiga förbättringar. Vi är personliga, ärliga och jordnära och arbetsmiljön präglas av arbetsglädje, samarbete och utvecklingsvilja. Kostnadsmedvetenhet, kvalitetsmedvetenhet och kundnöjdhet är viktiga ledord för oss. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där varje individ känner sig uppskattad.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med frihet under ansvar. Givetvis får du också ett generöst friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.Övrig information
Vi erbjuder en heltidsanställning med placering på vårt kontor i Enköping, med en kombination av kontors- och hemarbete.
Rekryteringsprocessen
Vi tar emot ansökningar löpande. Vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, den 15 september 2025. Urval sker genom intervjuer och ev. arbetsprov. Frågor rörande tjänsten kontakta Karin Spång Marknadsansvarig: karin.spang@kungsangen.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KungSängen Produktion AB
(org.nr 556553-8641), http://www.kungsangen.com
Annelundgatan 18C (visa karta
)
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
KungSängen Enköping Jobbnummer
9462778