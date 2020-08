Graduate Leadership Development Programme - Techtronic Industries Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Techtronic Industries Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2020-08-26Har du bra presentationskunskaper, känner till hur man bygger relationer, är du målinriktad och har drivet att utveckla dig själv mot ett spännande jobb inom försäljning och marknadsföring i ett internationellt företag? Då är TTI's Graduate program något för dig.TTI är ett av världens ledande och snabbast växande företag inom utveckling, produktion och försäljning av högkvalitativa elverktyg och tillbehör och vi söker ständigt talanger med potential och stor motivation till att fortsätta utveckla företaget och dess medarbetare.TTI's Graduate-program genomförs i flera länder i Europa och har som mål att utveckla TTI's framtida talanger. Våra förväntningar är att våra Graduates snabbt ska ta ansvar i sina första roller och om viljan, färdigheten och resultaten återfinns kommer även möjligheten att ta sig vidare i organisationen finnas där.Skräddarsydd utbildning inom företagetDu kommer att arbeta med Milwaukee, som globalt är ett av de ledande varumärkena inom elverktyg och tillbehör, men du behöver inte ha förkunskap inom branschen. Din utbildning startar med gedigna produktutbildningar och följs upp med utbildningar inom sälj-, presentations- och förhandlingsteknik. Samtidigt går du i tjänst som säljare och får tillämpa dina kunskaper i verkligheten med support av ett erfaret team. Graduate-programmet varar i 18 - 24 månader, och du är fast anställd under normala villkor efter att din provanställning på 6 månader löpt ut.Rollen som Graduate hos TTIDin primära roll är att demonstrera Milwaukee elverktyg, tillbehör, handverktyg och personlig skyddsutrustning till nya och befintliga slutkunder, men du behöver inte ha förkunskap inom branschen. Kunden är mycket mer än din kund - det är din partner, och vi lär dig hur du kan hjälpa dem att utveckla sitt engagemang för Milwaukee. Detta sker genom demonstrationer av produkter hos stora slutkunder, på arbetsplatsen eller utbildning av hantverkare / anställda. Det kan vara så att du också deltar i demodagar, mässor och events för slutkunder etc. runt om i Sverige och utomlands.Du hjälper dessutom kunder att dra nytta av vårt webbaserade ONE-KEY-system, så att de kan hålla reda på alla sina verktyg, och som en naturlig del av vardagen arbetar du med Excel, Powerpoint, CRM-system, etc.Du utgår från din hemadress och har tillgång till en fullt utrustad demobuss som är anpassad för att besöka slutkunder inom bygg/industri-segmentet. Du arbetar i ett team med erfarna säljare och andra Graduates.Som en del av Graduate-programmet deltar du i TTI's internationella utbildningstillfällen tillsammans med övriga europeiska deltagare från det Europeiska Graduate-programmet. Denna erfarenhet är en bra grund att stå på inför dina framtida roller inom försäljning, som produktchef och andra liknande anställningar. Flera ledande medarbetare inom TTI har startat sin karriär genom Graduate-programmet.2020-08-26KandidatexamenPlacering för denna tjänst är Stockholmsregionen - men vi tar gärna emot intressanta ansökningar från övriga platser i landetGoda relationsbyggande egenskaper och förmågan att utveckla starka, långvariga relationerBehärskar svenska och engelska i tal och skriftKommer att vara praktisk, kreativ och hungrig som säljare och trivs med att ansvara för sin egen planeringB-körkortVad kan vi erbjuda dig?Vi erbjuder ett spännande, självständigt och dynamiskt arbete, där du blir en del av en nordisk säljorganisation med huvudkontor i Köpenhamn. Vi är en verksamhet i stor tillväxt och det går bra för oss. Det är högt i tak och det finns goda chanser att påverka utvecklingen, både din egen och TTI's.Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, pension, samt möjlighet till bonus. Du får demobil och PC, mobil och internet betalt.Låter det som något för dig?Jobindex är vår rekryteringspartner för den här tjänsten. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jobindex rekryteringskonsult Jonathan Allirol på +46 (0) 73 59 59 895 alternativt på mail: jal@jobindex.dk Skicka in ditt CV och din ansökan senast den 20 september 2020. Vi mottar endast ansökningar via vår ansökningssida på Jobindex - klicka på "Ansök här" för att komma igång (när du kommer till ansökningssidan kan du klicka på "EN" i det högra hörnet för att få instruktioner på engelska).Vi ser fram emot att höra ifrån dig!Vilka är vi?TTI är en av världens ledande företag inom design, utveckling och marknadsföring av elverktyg, trädgårdsmaskiner och golvvård samt tillbehör till dessa, till både konsumenter, proffs och industrikunder. Produkterna marknadsförs till branscher inom bygg, trädgård, renovering och inredning. TTI-koncernen strategiska fokus på starka varumärken, innovativa produkter och enastående människor är ett viktigt inslag i vårt kulturella DNA. Dessutom ser vi alltid våra kunder som partners och vi gör allt för att stötta deras verksamheter. TTI har globalt sett knappt 30 000 medarbetare och 2019 var omsättningen på drygt 6,8 miljarder EUR.Techtronic Industries Nordic, med huvudkontor i Köpenhamn, är en division inom TTI. TTI Nordic säljer främst varumärkena Milwaukee, Ryobi och AEG Norden samt Baltikum. Sista dag att ansöka är 2020-09-20