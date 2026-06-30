Gradare till Siemens Energy Trollhättan
Ikett Personalpartner AB / Smedsjobb / Trollhättan Visa alla smedsjobb i Trollhättan
2026-06-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker en gradoperatör till vår kund Siemens Energy i Trollhättan, för ett långsiktigt uppdrag med goda möjligheter till övergång.
Arbetsbeskrivning:
Du kommer framför allt att arbeta med manuell gradning i höglegerat stål i en modern verkstadsmiljö med både luft- och eldrivna maskiner. Arbetsuppgifterna innefattar även slipning och övrigt verkstadsrelaterat arbete. Rollen som gradare är varierande och innefattar bearbetning av både små och stora detaljer.
Om dig:
Vi söker dig med verkstadserfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare haft en roll där metallbearbetning ingått tillsammans med gradning och slipning. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av att arbeta utifrån ritningar och kan tolka dem på egen hand.Kvalifikationer
• Erfarenhet av verkstadsarbete.
• Kunskaper om ritningsläsning.
• Truck och traverskort är meriterande.
• Körkort B och bil.
• Behärska svenska i både tal och skrift.
Arbetstider: Både dagtid och 2-skift förekommer.
Startdatum: Omgående, eller enligt överenskommelse.
Uppdragets längd: Långsiktigt uppdrag med goda möjligheter att gå över till kund.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
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Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Mickelsson amanda.mickelsson@ikett.com Jobbnummer
9984406