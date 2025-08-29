Gradare till Siemens Energy Trollhättan
Vi söker en gradoperatör till vår kund Siemens Energy i Trollhättan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du kommer framför allt arbeta med manuell gradning i höglegerat stål i en modern verkstadsmiljö. Arbetsuppgifterna innefattar även slipning och övrigt verkstadsrelaterat arbete. Du kan även komma att köra truck och travers, vi önskar därför att sökande har både truck och traverskort.
Vem vi söker:
Vi söker dig med verkstadserfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare haft en roll där metall bearbetning ingått tillsammans med gradning och slipning. Du behöver ha arbetat utifrån ritningar och kunna tolka dem på egen hand.Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av manuell gradning samt verkstadsarbete.
• Kunskaper om ritningsläsning.
• Truck och traverskort.
• Körkort B och bil.
• Behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Arbetstider: Både dagtid och 2-skift förekommer.
Startdatum: Omgående, eller enligt överenskommelse.
Uppdragets längd: Löpande, inget bestämt slutdatum.
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
