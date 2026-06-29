Gradare
Bahusia Personalförmedling AB / Smedsjobb / Uddevalla Visa alla smedsjobb i Uddevalla
2026-06-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Du kommer att arbeta med gradning, märkning samt avsyning. I tjänsten kommer allmänt förekommande verkstadsarbete samt arbete inom logistik ingå.
Din erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet av gradning, bänkarbete eller motsvarande. Du innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Din personlighet
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och serviceinriktad. Du är kommunikativ, strukturerad, initiativtagande och handlingskraftig.
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522440243
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
451 50 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983326