Gotlandsägg Färdigmatstillverkning söker produktionsansvarig
Four Potentials AB / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2026-01-21
Vill du ta ansvar för produktionen i ett växande livsmedelsföretag där kvalitet, tempo och engagemang står i fokus? Gotlandsägg söker nu en produktionsansvarig av bland annat pannkakor, plättar och raggmunkar som vill leda och utveckla vår produktion med ordning, struktur och förbättringsdriv.
Tjänsten är placerad på "pannkaksfabriken" i Tingstäde (ca 2 mil norr om Visby). Produktionen har ökat sedan starten 2018 då kunderna uppskattar de gotländska produkterna. Förutom pannkakor produceras även plättar och raggmunkar i Tingstäde. Det arbetar totalt cirka 20 personer på fabriken i olika skift.
Vill du ta ansvaret för att tillsammans med fantastiska medarbetare utveckla produktionen?
Som produktionsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften i vår pannkaksproduktion. Produktionen drivs i ett två-skift med personal på plats nästan dygnet runt. Vi producerar färskvaror med korta ledtider och snabba beslut, och levererar till kunder i hela landet.
Du rapporterar direkt till VD och är en nyckelperson i Gotlandsägg. Du blir en del i ett större framgångsrikt företag som funnits sedan 1992 och som idag omsätter närmare 250 miljoner.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet i produktionen.
Övergripande personalansvar inom produktion
Arbeta med produktionsplanering och forecastarbete
Sätta mål, mäta, följa upp och förbättra produktionen med hjälp av olika nyckeltal
Driva kontinuerliga förbättringar enligt Lean eller motsvarande
Ansvara för arbetsmiljöfrågor i produktionen
Säkerställa kvalitetsarbete enligt gällande krav inom livsmedel
Teknisk utveckling och övergripande teknisk drift. Du bör ha stort tekniskt intresse för de maskiner och processer vi arbetar med i produktionen.
Driva och utveckla produktionen framåt så att bolaget når sina övergripande lönsamhetsmål. Profil
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från livsmedelsbranschen eller annan fabriksproduktion
Är trygg i ledarrollen och van att ta ett stort ansvar. Du har haft personalansvar
Är teamorienterad med fötterna på jorden
Är tekniskt kunnig och intresserad av tekniska utmaningar
Är tydlig, ödmjuk och kommunikativ
Är starkt kvalitetsorienterad med stark känsla för ordning och reda
Är van vid att arbeta datadrivet och följa upp nyckeltal
Har förståelse för ekonomi
Har erfarenheter från Lean och processutveckling eller motsvarande
Vi erbjuder
En central roll i ett stabilt och välkänt gotländskt livsmedelsföretag
Möjlighet att påverka och utveckla produktionen
En vardag med högt tempo, korta beslutsvägar och stort engagemang
En möjlighet att vara med om en spännande resa framöver. Gotlandsägg står inför en spännande framtid där du blir en nyckelspelare
En chans att få göra karriär på magiska Gotland
Kollektivavtal
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Gotlandsägg och vår expansiva färdigmatstillverkning! Läs mer på: https://gotlandsagg.se/fardigmat/
Du sänder din ansökan till vår rekryteringspartner, Fredrik, på 4potentials. Vi har samarbetat under flera år och han berättar gärna mer om varför du skall ansöka. Då det finns ett ökat intresse för de goda gotländska pannkakorna vill vi att du ansöker idag!
Här ansöker du: Fredrik.Andersson@4potentials.com
Tillsammans med CV i ett kort mejl där du beskriver varför du är intresserad samt din ev. uppsägningstid och eventuella löneanspråk.
I denna process kommer det förekomma både logiska och numeriska tester samt ev. bakgrundskontroll. Vi önskar få ombord en ny medarbetare under våren 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: fredrik.andersson@4potentials.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gotlandsägg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Four Potentials AB
(org.nr 556825-3131), https://4potentials.se/searchmission/produktionsansvarig-gotlandsagg-fardigmatsanlaggning/
624 44 TINGSTÄDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gotlandsägg Tingstäde Jobbnummer
9696501