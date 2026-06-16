Gotlands sjukhem söker verksamhetshef/VD
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2026-06-16
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Vill du leda en verksamhet där omtanke, kvalitet och tradition möte? Gotlands sjukhem söker en verksamhetschef/VD med nära och engagerat ledarskap. Vi vill skapa glädje, trygghet och stolthet för både medarbetare och boende. Nu söker vi dig som vill ta ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag och göra verklig skillnad varje dag.
Gotlands sjukhem är ett äldreboende där människokärlek, trygghet och värdighet står i centrum. Vi bedriver en icke vinstdrivande verksamhet med hjärtat i välgörenhet. I över 150 år har verksamheten, i enlighet med Prinsessan Eugénies stadgar, haft en tydlig vision: att värna om de boendes hälsa och omsorgsbehov med hög kvalitet och en stark värdegrund - och hos oss står alltid de boende i centrum. Sedan den 1 oktober 2025 drivs verksamheten av Gotlands sjukhem AB - ett helägt bolag inom Visby stift. Stiftelsen Gotlands sjukhem har överlåtit ansvaret, men fortsätter att vara aktivt engagerad i samarbete med stiftet.
Gotlands sjukhem rankades i Socialstyrelsens brukarundersökning 2025 som Sveriges näst bästa äldreboende. Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret enligt SoL och HSL, samt ansvar för drift, ekonomi och personal. Du säkerställer att vård och omsorg bedrivs enligt gällande lagar och förordningar och att verksamheten håller hög kvalitet och patientsäkerhet.
I rollen ingår även ansvar för:
Arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
Utveckling av verksamhet, rutiner och ledningssystem
Goda och professionella kontakter med myndigheter och Region Gotland
Vi söker en chef som är närvarande i verksamheten och som bygger goda relationer med medarbetare, boende och närstående. Du arbetar på uppdrag av bolagets styrelse och rapporterar direkt till dem. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom vård och omsorg
Minst två års erfarenhet av chefs- och ledarskap inom vård och omsorg.
Gärna utbildning i Ledarskap för äldreomsorgens chefer (30 hp) eller motsvarande
Erfarenhet från äldreomsorg, och gärna både kommunal och privat verksamhet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i ditt ledarskap, lyhörd, flexibel och ansvarstagande - och du har ett genuint intresse för människor. Du leder arbetet så att ni tillsammans når gemensamma mål med bästa möjliga resultat.
Ditt ledarskap ska vila på Stiftelsen Gotlands sjukhems värdegrund: Livsglädje, Respekt och Trygghet.
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid, måndag - fredag
Tillträde enligt överenskommelse
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrundSå ansöker du
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag 31 juli 2026
OBS! Arbetsplatsen ligger på Kopparviksvägen 5 i Visby, ovanför Visby hamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: visby.stift@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VD Gotlands sjukhem". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visby Stift
(org.nr 252010-0120)
Norra Kyrkogatan 3a (visa karta
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621 55 VISBY Jobbnummer
9966455