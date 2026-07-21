Gotlands hemtjänster AB söker undersköterska eller vårdbiträde
Gotlands Hemtjänster AB / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-07-21
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Vill du göra skillnad i människors vardag? Vi söker dig som vill bli en del av vårt fantastiska team i Hemse.Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Gotlands Hemtjänster är en del av Carico, en organisation som strävar efter att skapa högkvalitativa omsorgstjänster med individen i fokus. Vår verksamhet präglas av ett starkt engagemang för våra kunder och medarbetare. Vi ser våra medarbetare som vår allra viktigaste resurs och arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och har möjlighet att utvecklas.
Med vår värdegrund ansvar, bemötande och kvalitet arbetar vi dagligen för att förbättra livskvaliteten för dem vi stöttar. Tillsammans skapar vi en omsorg där både kunder och medarbetare trivs.Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Gotlands Hemtjänster arbetar du med att ge individuellt anpassad omsorg till våra kunder i deras hem. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, medicinhantering, stöd vid måltider, hushållssysslor, socialt umgänge och dokumentation. Du är en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra kunder, alltid med respekt och värdighet i fokus.
Vi erbjuder:
Ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
En arbetsplats där värdegrunden ansvar, bemötande och kvalitet genomsyrar allt vi gör
En organisation som prioriterar och värdesätter sina medarbetare- din arbetsinsats är vår styrka
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga löner, friskvårdsbidrag och friskvårdsaktiviteter
Stöd från ledning och kollegor i alla lägen
Vi söker dig som:
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Delar vår värdegrund och arbetar med ansvar, bemötande och kvalitet i allt du gör
Är empatisk, lyhörd och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
Har god samarbetsförmåga och trivs i en självständig roll
B-körkort är ett krav
Är du utbildad undersköterska eller har tidigare erfarenhet från äldreomsorgen är det meriterande.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning och utgår från kontoret i Hemse. Schemalagd sysselsättningsgrad är 75-100%. Arbete dag, kväll och varannan helg. Tillträde sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Varmt välkommen att söka jobbet via Teamtailor. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka. Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069874-2108906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Hemtjänster AB
(org.nr 556692-3529), https://gotlandshemtjanster.teamtailor.com
Storgatan 33 (visa karta
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623 50 HEMSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gotlands Hemtjänster Jobbnummer
10007915