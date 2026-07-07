Götenehus söker säljare/agent till Jämtland
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2026-07-07
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Vill du sälja drömhem – och göra affärer som verkligen betyder något?
Götenehus fortsätter att växa och utvecklas. Nu söker vi en driven, relationsskapande säljare/agent i Jämtlands län som vill vara med och hjälpa våra kunder att förverkliga sina husdrömmar – från första idé till inflyttning.
Om rollen
I rollen som säljare/agent är du en nyckelperson i våra kunders viktigaste affär i livet. Som egenföretagare ansvarar du för att marknadsföra och sälja Götenehus produkter och tjänster inom ditt geografiska område.
Du arbetar proaktivt och skapar affärer genom:
lokala event och kundaktiviteter
husvisningar och bomässor
samarbeten och andra kreativa initiativ som stärker Götenehus lokalt
Du följer kunden genom hela resan – från första skiss och kalkyl till dess att nyckeln (eller koden) används för första gången. Rollen kombinerar affärsmässighet med rådgivning, relationsbyggande och långsiktigt förtroende.
Vem är du?
Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang. För att trivas i rollen tror vi att du har ett tydligt affärsdriv och tycker om att göra affärer som skapar verkligt värde för kunden.
Du är:
trygg i mötet med människor
relationsskapande och förtroendeingivande
självgående och ansvarstagande
Lokal förankring i området ser vi som en viktig framgångsfaktor. Har du dessutom erfarenhet av projektledning, kunskap om husbyggnation eller ett etablerat nätverk av entreprenörer är det meriterande.
Vad erbjuder vi?
Som säljare/agent hos Götenehus har du stora möjligheter att påverka din egen framgång. Du arbetar med hög frihet och flexibilitet, samtidigt som du är en del av ett sammansvetsat och stöttande säljteam.
Under din första tid erbjuder vi en gedigen introduktion och utbildning, kombinerat med aktivt försäljningsarbete. Du får stöd av David, din försäljningschef, samt hela organisationen – med ett tydligt mål: att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Omfattning: Tjänsten avser heltid och kan komma att innebär flexibla arbetstider. Även kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Lämplig placeringsort: Östersund
Ersättning: Provision
Tillträde: Enligt överenskommelse
Känns det här som nästa steg för dig? Då ser vi fram emot din ansökan senast den 12/8. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår säljchef David Ekholm, du når honom enklast via mail david.ekholm@gotenehus.se
Varför Götenehus?
Götenehus AB har byggt hus sedan 1931 och är idag en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden. Vi är cirka 80 medarbetare, med huvudkontor i Götene och externa säljkontor på 15 orter i landet. Sedan augusti 2025 ingår vi i Dellner Homes, som satsar på att skapa en stark nordisk huskoncern där Götenehus är en viktig del. Inom Dellner Homes finns även Fiskarhedenvillan och Trappfabriken i Rättvik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenehus Aktiebolag
(org.nr 556229-5138), https://fiskarhedenvillan.se/
Box 17 533 21 (visa karta
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533 21 ÖSTERSUND Arbetsplats
Götenehus AB Kontakt
David Ekholm 0511-345600 Jobbnummer
9995932