Götenehus söker Redovisningsansvarig
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2026-07-07
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Redovisningsansvarig till Götenehus
Vill du ta ett helhetsansvar för redovisningen i en dynamisk koncern och bidra till utveckling och effektivisering? Götenehus söker nu en engagerad och affärsorienterad Redovisningsansvarig.
Om rollen
Som Redovisningsansvarig har du en central roll i ekonomifunktionen med stort eget ansvar. Du arbetar nära dina kollegor och är en nyckelperson i bolagets finansiella rapportering och utveckling av redovisningsprocesser.
Du blir även en nyckelspelare i Götenehus fortsatta utveckling och får vara med och skapa en modern ekonomifunktion 2.0. Tillsammans med kollegor inom ekonomi och övriga avdelningar driver du utveckling av arbetssätt, processer och beslutsstöd i en organisation präglad av tillväxt och förändring
Ansvarsområden
Självständigt upprätta månads- och årsbokslut samt tillhörande rapportpaket
Tillsammans med ekonomichef och controller ansvara för koncernens årsredovisningar
Upprätta och analysera finansiella rapporter, inklusive resultat- och balansräkning
Genomföra kostnads- och lönsamhetsanalyser som stöd för affärsbeslut
Säkerställa korrekt koncernkonsolidering och rapportering enligt IFRS, K3 eller andra gällande regelverk
Ansvara för moms- och skattedeklarationer
Vara kontaktperson gentemot revisorer
Stödja vid revision samt kvalitetssäkra finansiella rapporter
Driva och äga förbättringsinitiativ inom rutiner, processer och systemstöd
Bidra till utveckling av effektivare arbetssätt inom redovisningsområdet
Ge strategisk rådgivning i komplexa redovisningsfrågorPubliceringsdatum2026-07-07Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Mycket god kunskap inom koncernredovisning och regelverken IFRS/K3
Mycket god systemvana och avancerade kunskaper i Excel
Erfarenhet av ERP-system (gärna Monitor eller liknande)
Dina personliga egenskaper kännetecknas av att du är analytisk och strukturerad med en god förståelse för affären. Du kommunicerar tydligt men har även förmågan att förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. Du kommer tillhöra en grupp med fyra personer där alla tar initiativ och ansvarar för sina uttalade ansvarsområden, men där man heller inte tvekar att hjälpa varandra när det behövs. Sist men inte minst, du måste trivas och drivas av att arbeta med utveckling och förbättring.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid (måndag- fredag)
Ersättning: Månadslön
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Placering: På vårt huvudkontor i Götene
Känns det här som nästa steg för dig? Då ser vi fram emot din ansökan senast den 12 augusti. Har du frågor kan du kontakta vår Ekonomichef Ola Riggmyr. Du når honom enklast via mail, ola.riggmyr@gotenehus.se
Varför Götenehus?
Götenehus AB har byggt hus sedan 1931 och är idag en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden. Vi är cirka 80 medarbetare, med huvudkontor i Götene och externa säljkontor på 15 orter i landet. Sedan augusti 2025 ingår vi i Dellner Homes, som satsar på att skapa en stark nordisk huskoncern där Götenehus är en viktig del. Inom Dellner Homes finns även Fiskarhedenvillan och Trappfabriken i Rättvik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenehus Aktiebolag
(org.nr 556229-5138), https://fiskarhedenvillan.se/
Box 17 533 21 (visa karta
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533 21 GÖTENE Arbetsplats
Götenehus AB Kontakt
David Albinsson 0511-345600 Jobbnummer
9995923