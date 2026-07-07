Götenehus söker Eftermarknadskoordinator
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2026-07-07
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Eftermarknadskoordinator till Götenehus
Götenehus söker nu en eftermarknadskoordinator till en nyinrättad tjänst där du får en central roll i att skapa struktur, kvalitet och kundnöjdhet efter inflyttning.
Om rollen
Som eftermarknadskoordinator hos oss ansvarar du för att säkerställa en professionell och affärsmässig hantering av eftermarknads- och garantiärenden efter slutbesiktning och under garantitiden. Du blir en viktig länk mellan kund, entreprenörer, leverantörer och vår interna organisation. Rollen innebär ett helhetsansvar för att ta emot, prioritera och följa upp ärenden samt säkerställa att åtgärder genomförs i rätt tid och med rätt kvalitet.
Eftersom tjänsten är nyinrättad får du en unik möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt, strukturer och processer inom eftermarknad. Du kommer både arbeta operativt med ärendehantering och bidra till långsiktiga förbättringar genom att följa upp kvalitet, analysera återkommande brister och återföra lärdomar till organisationen.
I rollen ingår även att tolka besiktningsutlåtanden, följa upp anmärkningar och vid behov medverka vid besiktningar. Du arbetar med frågor kopplade till entreprenadjuridik och säkerställer att garantiärenden och felavhjälpande hanteras i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Dokumentation, uppföljning och rapportering utgör en naturlig del av arbetet, liksom dialogen med kunder där du representerar Götenehus på ett tryggt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från byggbranschen, gärna inom småhusproduktion, och som har arbetat med projekt- eller produktionsledning. Du har god förståelse för entreprenadjuridik och olika entreprenadformer samt erfarenhet av eftermarknad, byggservice eller garantiärenden. Du trivs med att arbeta strukturerat och har en god administrativ förmåga, samtidigt som du är trygg i kunddialogen och har lätt för att skapa förtroende.
Som person är du lösningsorienterad, affärsmässig och har ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Du har förmågan att hantera utmanande situationer på ett professionellt sätt och arbetar självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid (måndag- fredag)
Ersättning: Månadslön
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Placering: På vårt huvudkontor i Götene
Låter det som en roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast den 12/8. Vid frågor vänligen kontakta vår Entreprenadchef, Johan Skarp. Han nås enklast via mail, johan.skarp@gotenehus.se
Varför Götenehus?
Götenehus AB har byggt hus sedan 1931 och är idag en etablerad aktör på den svenska bostadsmarknaden. Vi är cirka 80 medarbetare, med huvudkontor i Götene och externa säljkontor på 15 orter i landet. Sedan augusti 2025 ingår vi i Dellner Homes, som satsar på att skapa en stark nordisk huskoncern där Götenehus är en viktig del. Inom Dellner Homes finns även Fiskarhedenvillan och Trappfabriken i Rättvik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götenehus Aktiebolag
(org.nr 556229-5138), https://fiskarhedenvillan.se/
Box 17 533 21 (visa karta
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533 21 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Götenehus AB Kontakt
Johan Skarp 0511-345600 Jobbnummer
9995942