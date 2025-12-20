Göteborgs starkaste event-kockar
RA Hospitality i Norden AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-12-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Norden AB i Göteborg
, Tjörn
, Stenungsund
, Orust
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker fler Eventkockar till Göteborg!
• Är du redo att trycka 1000-tals tallrik med samma precision som om det är 20?
Vi på RA Hospitality är ett bemanningsföretag specialiserat på hotell, restaurang och event. Våra uppdrag varierar i storlek - från exklusiva middagar till storslagna event med upp till 6000 gäster.
Nu när julborden är runt hörnet utökar vi vårt team inom event - och efterfrågan är stor på skickliga kockar som klarar att leverera mat i stor skala till Göteborgs mest spektakulära evenemang.
Vi letar inte efter alla. Vi letar efter dig som älskar pulsen, volymen, teamkänslan - och som hellre jobbar med tusentals tallrikar än små pincetter.
Vad innebär jobbet?
Som konsultkock för event hos Ra Hospitality är du med där det händer - banketter, konserter, mässor och showproduktioner. Du levererar med kvalitet, fart och precision. Du är med och bygger upp ett starkt team i Göteborg som klarar att leverera på riktigt hög nivå.
Som eventkock hos oss är du del av ett sammansvetsat team där alla strävar mot samma mål: att leverera mat med hög standard, även när volymerna är stora och tempot högt.
Du jobbar ute på plats hos våra kunder, tillsammans med andra kollegor från Ra Hospitality. Inget event är det andra likt - vilket gör jobbet både varierat och utvecklande.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har minst 3 års erfarenhet som kock, gärna från bankett/storvolym Har gått restaurangskola eller lärlingsutbildning Är snabb, handlingskraftig och "hands on" Trivs bäst i lag - men levererar också under eget ansvar Är prestigelös, lösningsorienterad och vet när det bara är att köra Kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska Vet hur man håller tempo - och håller humöret uppe samtidigt
Vad krävs?
• PÅ TÅ! Du jobbar mer på trampdynorna än hälarna. - YRKESSTOLTHET! 1000 tallrikar med millimeterprecision är inget problem. - ANPASSNINGSBAR! Du gör det som behövs. Punkt.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Emma Sjöberg emma.sjoberg@rahospitality.se 08-120 339 20 Jobbnummer
9658168