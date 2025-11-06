Götaplatsens Foto söker butikschef!
Retail Staffing Sverige AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-11-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Staffing Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi söker Butikschef till Götaplatsens Foto - Göteborg
Vill du arbeta på ett företag där kundernas passion för foto står i centrum? Vi söker en driven och engagerad butikschef som vill bli en del av ett team som verkligen brinner för sitt arbete.
Som butikschef på Götaplatsens Foto är du ansvarig för både försäljning och den dagliga driften, men framför allt är du den som bygger teamet, formar kundupplevelsen och driver utvecklingen framåt. Tillsammans med VD arbetar du med både strategiska och operativa frågor och får en central roll i företagets fortsatta tillväxt.
I rollen leder, coachar och utvecklar du medarbetarna för att nå gemensamma mål, skapa engagemang och säkerställa en trivsam arbetsplats. Du ansvarar för rekrytering och introduktion av ny personal samt för att planera bemanning och schemaläggning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Leda, coacha och utveckla teamet mot uppsatta mål
* Skapa delaktighet, engagemang och trivsel i vardagen
* Hålla medarbetarsamtal och utvecklingsdialoger
* Driva den dagliga driften, inklusive varuplock, kampanjer och kassahantering
* Följa upp försäljningsmål och nyckeltal
* Arbeta med arbetsmiljö och säkerhet, inklusive systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom butik eller service, är strukturerad och ansvarstagande, och trivs med att kombinera operativ närvaro i butiken med strategiska uppgifter.
Du har ett genuint intresse för foto och teknik - kanske som hobby eller fritidsintresse - och trivs i en miljö där du får dela med dig av din kunskap och inspirera andra. Du är nyfiken, lär dig snabbt och trivs i en miljö där engagemang och kunskap möts.
Du brinner för kundupplevelse och har ett starkt kundfokus i allt du gör. Du älskar mötet med kunden, att skapa engagemang och se till att varje besök i butiken blir en positiv upplevelse.
Du har god administrativ förmåga, vana vid schemaläggning och kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal. Erfarenhet av Office 365, Excel och butikssystem är meriterande.
Vi erbjuder
Hos Götaplatsens Foto blir du en del av ett drivet och passionerat team med fokus på kundupplevelse, kvalitet och utveckling. Vi erbjuder en varierande roll med stort ansvar och möjlighet att påverka, mitt i hjärtat av Göteborg.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar en provanställning på 6 månader. Arbetstiderna är förlagda på vardagar och lördagar enligt butikens öppettider. Publiceringsdatum2025-11-06Så ansöker du
Götaplatsens Foto samarbetar med Retail Recruitment i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Monica Sveiven.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Vi är en riktig fotobutik mitt i centrala Göteborg med personlig service. I vår butik finns ett stort sortiment av kameror, kikare och tillbehör. Utöver detta har vi egen produktion av bilder och bildprodukter, allt ifrån framkallning och papperskopior till fotomuggar, canvastavlor och kalendrar finns bland våra tjänster. Företaget har funnits sedan 1965. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Staffing Sverige AB
(org.nr 556978-3219), http://www.retailstaffing.se Arbetsplats
Retail staffing - Bemanning&Rekrytering inom Butik/E-commerce/Event/Pop-Up/Kundt Kontakt
Recruiter
Monica Sveiven monica.sveiven@retailrecruitment.se 0702-584200 Jobbnummer
9591019