Göta ingenjörregemente, Ing 2, söker skolinformatör
2025-08-12
Är du en god ambassadör för Försvarsmakten? Tycker du att det är kul att träffa nya människor och vill representera Försvarsmakten på skolföreläsningar, mässor och event? Har du stark drivkraft, tar egna initiativ och är intresserad av att vidarutveckla Försvarsmaktens förmåga att informera skolelever över 15 år kan du vara den vi söker!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften är främst att genomföra föredrag i skolor till elever i högstadie- och gymnasieålder från 15 år och uppåt. Du kommer att genomföra uppdraget tillsammans med en kollega och ingå i ett team som planerar verksamheten och stödjer dig i ditt arbete.
Du kommer också möta våra målgrupper på andra arenor än i skolan. Dessa kan vara utbildningsmässor, event, prova-på-verksamhet och i sociala medier.
Vem är du?
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp. Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren.
Du måste ha en vilja att vara en god ambassadör för hela Försvarsmakten!
• Godkänd militär grundutbildning de senaste tre åren med anställningsbart betyg/vitsord
• Godkänt i Sv 1/A, Ma 1/A och Eng 5/1 från gymnasiet
• B-körkort
• God datorvana (Windows, Office)
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av informations- och rekryteringsverksamhet
• Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift
• Goda kunskaper/intresse för sociala medier
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Se en film om Försvarsmaktens skolinformatörer>
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning som kontinuerligt tjänstgörande soldat (GSS/K), 100 %. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, internationell arbetsskyldighet, delta i utbildning, övningar och insatser.
En central grundutbildning för att få kunskap och kännedom om hela Försvarsmakten kommer genomförandes. Studiebesök kommer ske vid de olika vapengrenarna. Under året kommer påbyggnadsutbildningar och erfarenhetsutbyte ske med övriga skolinformatörer vid centrala uppföljningsträffar.
Arbetsort: Eksjö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Lönesättning enligt GSS/K
För information om befattningen:
Elin Granström 070 793 14 53
För information om rekryteringsprocessen
Anna Nilsson, anna.nilsson@mil.se
För anställningen krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer skyldighet att krigsplaceras skyldighet att tjänstgöra internationellt samt att delta i utbildningar och övningar. Enligt Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser måste all personal genomgå godkänd säkerhetsprövning före anställning.
Anställningen sker utifrån FM avtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Det innebär en tidsbegränsad anställning upp till åtta år med möjlighet till förlängning i fyra år. Anställning inleds med sex månaders provanställning.
Tjänsten är på heltid med tillträdesdatum enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 25-09-01. Din ansökan skall innehålla CV och personligt brev, där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Urval kan komma att ske löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
