Got Event söker Elektriker och ansvarig Elinstallatör
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!
Vill du arbeta i hjärtat av Göteborgs evenemangsliv och bidra till att skapa säkra, hållbara och innovativa arenor?
Vi söker nu en Elektriker samt en ansvarig Elinstallatör.
Som en del av vårt team får du arbeta tillsammans med drifttekniker, hantverkare och andra specialister i en dynamisk och varierande arbetsmiljö. Vi värdesätter kreativitet, självständighet och ett stort intresse för att utvecklas både personligen och i ditt arbete.
Du bidrar till att våra anläggningar och tekniska lösningar håller högsta standard genom arbete med drift, underhåll, installationer och produktion kopplat till våra evenemang. Rollen innebär också spännande projekt där du får möjlighet att bidra med både din kompetens och dina idéer.
Du kommer att jobba i ett team med flera elektriker där ni tillsammans delar på ansvaret för drift, underhåll, installation samt uppbyggnad och bemanning av evenemang. Arbetet innebär även samarbete med externa entreprenörer och att du ska bidra till en trygg och säker arbetsplats. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter för båda rollerna
• Ta emot och hantera felanmälningar samt utföra felsökning och reparationer (Idus)
• Delta i ombyggnads- och förbättringsprojekt samt i planering av evenemang
• Utföra service och underhåll på våra arenor och kontor
• Säkerställa elförsörjningen vid evenemang
• Samarbete med externa entreprenörer och beställare
• felsökning samt reparation av el-anläggningar
• Vara mentor för praktikanter och LIA-studenter
• Arbeta enligt schema där kvälls-, natt- och helgarbete förekommer
Utöver detta ansvarar du i rollen som ansvarig Elinstallatör även för
• Driva arbetet med elsäkerhet och regelefterlevnad
• Planera och följa upp underhåll av våra anläggningar
• Schemalägga elektrikerbemanning för evenemang
• Ha tillsyn över elinstallationerna på våra arenor
• Utföra höghöjdsarbeteKvalifikationer
Vi ser att du är en person som trivs med varierade arbetsuppgifter, har lätt för att samarbeta, är kommunikativ, lyhörd och gärna hittar lösningar när utmaningar uppstår. Du är analytisk, strukturerad och noggrann och kan självständigt planera och strukturera ditt arbete.
Kvalifikationer för båda rollerna
• Auktorisation AL med minst 5 års erfarenhet
• Gedigen erfarenhet av elinstallationer i byggnader och kontor
• Mycket god kännedom om Elsäkerhetsverkets regler, Boverkets byggregler och andra relevanta standarder
• Goda kunskap inom nödkraft och tillfällig el
• Vana att läsa och arbeta efter el-scheman och dokumentation
• Goda IT-kunskaper (Office 365)
• Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
• B-körkort
Vi erbjuder
• Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en unik evenemangsmiljö
• Möjlighet att arbeta med några av Sveriges största evenemang
• En arbetsplats som präglas av engagemang, kompetens och innovation
Våra ledord på Got Event är Glädje, Omtanke, Tillsammans och Kreativitet.
Dessa ledord kommer att vara vägledande för oss i att finna rätt medarbetare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande.
Vänligen skriv vilken av tjänsterna du söker i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Got Event AB
(org.nr 556015-9823) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Got Event AB Kontakt
Driftchef
Jessica Trulsson 031-3684323 Jobbnummer
9536030