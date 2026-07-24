Gör vardagen enklare - bli personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-07-24
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
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eller i hela Sverige
📍Arbete sker i Vallentuna och Djursholm.👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Vi söker en personlig assistent till en 19-årig kille för ett deltidsjobb på 25 % med fast schema, som omfattar eftermiddagar och kvällar. Tjänsten passar perfekt för dig som kanske studerar och har extra tid att göra en meningsfull insats.
Pojken bor växelvis hos sin mamma och pappa, vilket innebär att arbetsplatsen skiftar mellan Vallentuna och Djursholm. Det är därför en fördel om man är flexibel och bekväm med att arbeta på båda platserna. I den ena bostaden finns en hund, så det är viktigt att man inte är allergisk. Pojken tycker om att bada, gunga, lyssna på musik, kolla Youtube och spela spel. Han älskar också att samtala på sitt eget sätt, och det är viktigt att ha tålamod eftersom samma ämnen ofta återkommer. Han har god gångförmåga men nedsatt motorik, vilket kan innebära behov av extra stöd i vissa situationer.
Som personlig assistent kommer du att stötta honom i olika aktiviteter och ge hjälp där det behövs. Du ska vara bekväm med att assistera vid personlig hygien, omvårdnad och andra moment där stöd behövs i vardagen, för att säkerställa att han får den hjälp och trygghet han behöver.
🔍 Vem är du som söker?
Vi söker dig som är empatisk, lyhörd och har förmågan att anpassa dig efter ungdomens behov. Kommunikation är en central del av arbetet, därför är det viktigt att du behärskar svenska mycket väl. Pojken använder tecken för att uttrycka sig men förstår allt som sägs.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, trivs i rollen och kan skapa en trygg och positiv relation med pojken. Körkort är ett krav då du bland annat kommer att behöva skjutsa honom till ungdomsgård, simhall med mera.
Vi ser gärna att du är:
🚭 Rökfri.
🏊 Simkunnig.
🐶 Tål pälsdjur.
🚗 Har körkort.
⭐ Ansvarsfull och flexibel.
Omfattning & Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: Enligt överenskommelse.
📊 Sysselsättningsgrad: Deltid 25%.
⏳ Avtal: Introduktionspass och cirka två månaders timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
🕒 Arbetspass: Arbetet följer ett rullande schema och är förlagt till eftermiddagar och kvällar. De fasta arbetspassen är två veckor i rad måndagar kl. 16–21 och tisdagar kl. 16–21 och sen två veckor i rad onsdagar kl.16 – 21 och torsdagar kl.16 - 21, med möjlighet till arbete varannan fredag kl. 16–19:15 i Vallentuna.
⭐ Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
➡️ För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8125059-2115743". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
186 31 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
10011238