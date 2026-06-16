Gör vardagen enklare - bli personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tidaholm
2026-06-16
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📍 Arbete sker i Tidaholm.
👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Vi söker en personlig assistent för timanställning hos en positiv och livsglad 32-årig man bosatt i Tidaholm. Han lever ett aktivt liv men behöver stöd med de flesta delar av sin vardag på grund av sin fysiska funktionsvariation. Som hans assistent kommer du hjälpa till med allt från personlig hygien, förflyttningar, och träning till matlagning och deltagande i olika aktiviteter som exempelvis bowling. Han använder permobil och har tillgång till olika hjälpmedel i hemmet som underlättar de dagliga rutinerna.
Arbetet innebär främst dag- och kvällstid samt helger, och här är det viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel vid behov. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med en annan assistent.
👉 Vem är du som söker?
Vi tror att du är en lyhörd och flexibel person med en positiv livssyn. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift, så att kommunikationen fungerar smidigt och ni lätt kan förstå varandra. En grundläggande förståelse och respekt för individens integritet och självständighet är viktigt för oss. Framförallt söker vi dig som värdesätter fina relationer och trivs med att arbeta nära andra människor – där omtanke och samarbete gör skillnad i vardagen.
⭐ Tidigare erfarenhet av liknade arbete är ett krav.
🚗 Körkort är en fördel.
💪 God kroppsfysik för att assistera vid förflyttningar.
⏰ Anpassningsbar och flexibel gällande arbetstider.
Omfattning och Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: Omgående.
⏳Avtal: Timanställning vid behov för att täcka upp vid sjukdom och ledighet. Vi erbjuder introduktionspass i början av anställningen för att säkerställa att personkemin känns bra och att du är rätt kandidat för tjänsten.
🕒 Arbetspass: Dag, kväll och helg (vakennatt kan bli aktuellt senare).
⭐ Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
➡️ För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923256-2056297". Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
Tidaholms kommun (visa karta
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522 33 TIDAHOLM Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9966787