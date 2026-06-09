Gör vardagen enklare - bli personlig assistent
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Göteborg
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eller i hela Sverige
📍Arbete sker i Kareby /Kungälvs kommun.👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Är du en positiv, aktiv och självgående person som gillar fart, humor och att vara med där det händer? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu två personliga assistenter till en härlig 22-årig kille som bor i egen lägenhet på landet, i anslutning till sina föräldrars hus. Här väntar ett arbete fyllt av musik, träning, promenader, utflykter, skratt och gemenskap. För rätt person är detta mycket mer än ett jobb – det är en möjlighet att göra verklig skillnad i en annan människas vardag.
Vår uppdragsgivare är en aktiv och social kille som älskar att vara ute, hitta på aktiviteter och leva livet fullt ut. Träning är en viktig del av vardagen och sker dagligen, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta nära och kunna hjälpa till på golvnivå vid träningsmoment.
Här finns högt i tak, mycket humor och en vardag som präglas av energi, värme och spontanitet. Du behöver därför ha skinn på näsan, vara trygg i dig själv och kunna möta både lugna och fartfyllda dagar med ett leende.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
🚿 Personlig omvårdnad och hygien.
👕 Av- och påklädning.
♿ Förflyttningar.
🍽️ Måltider och matsituationer.
💪 Träning och fysisk aktivitet.
🏠 Hushållssysslor.
🎵 Sociala aktiviteter och fritidsintressen.
🏊 Badhusbesök och utflykter.
✈️ Resor och olika ärenden.
🗣️ Kommunikationsstöd vid vårdbesök.
Kort sagt – du följer med där livet händer⭐
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är:
🧘 Lugn och lyhörd.
😊 Positiv och engagerad.
💡 Påhittig och initiativtagande.
💪 Aktiv och driven.
🔄 Flexibel och självständig.
🧠 Stresstålig med god humor.
🧍 Bekväm med att arbeta ensam.
Du behöver även:
Ha körkort och bil.
Ha god körvana och kunna köra uppdragsgivarens bil i tjänsten
Tåla pälsdjur.
Ha mycket god svenska i tal och skrift.
Ha god fysisk förmåga och inga ryggproblem.
Omfattning & Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: Enligt överenskommelse.
📊 Sysselsättningsgrad: Två tjänster – en på 80 % och en deltidsanställning på 54 timmar per femveckorsperiod.
⏳ Avtal: Introduktionspass och cirka två månaders timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
🕒 Arbetspass: Dag, kväll och helg.
⭐ Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
➡️ För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7859622-2043254". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
442 31 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9954625