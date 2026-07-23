Gör sommaren värdefull - bli personlig assistent!

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Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-07-23
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📍Arbete sker i Marbäck.👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Jag är en positiv och avslappnad kvinna i 41-årsåldern som bor tillsammans med min familj på landet i Marbäck.
Just nu söker jag en personlig assistent för en tjänst på 60–100 %, där du själv får ange i din ansökan vilken tjänstgöringsgrad du är intresserad av.
Arbetspassen är i huvudsak förlagda till måndagar, tisdagar och torsdagar, med möjlighet till fler arbetspass vid behov. Tjänsten består främst av dag- och kvällspass.
I vårt hem finns både en katt och en liten hund, så det är viktigt att du trivs med djur. Jag behöver hjälp med olika vardagssysslor, där regelbunden assistans med RIK (kateterisering) är en viktig del. När jag har energi gillar jag kreativa aktiviteter som att måla, baka, skulptera och virka. Jag uppskattar också gärna småprat över en kopp kaffe. 🌸 Det är viktigt för mig att alla som kommer hit känner sig välkomna och trivs.
✅ Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter innebär att stödja och hjälpa till med allt som behövs för att skapa en fungerande vardag.
Matlagning.
Hushållssysslor.
Hjälp och stöd vid sociala aktiviteter och fritidsintressen.
Hjälpa till med av- och påklädning.
Assistera vid träning.
Personlig hygien och omvårdnad.
Hjälpa till vid förflyttningar.
Assistera vid resor.
Stödja vid dusch och toalettbesök.
🧩 Vem är du som söker?
Du är en kvinna med en mjuk och varm framtoning. Ingen tidigare erfarenhet krävs – det viktigaste är att du är lyhörd, tålmodig och intresserad av att skapa en trygg och trivsam miljö, samt att personkemin stämmer.
Körkort är en fördel för att smidigt kunna ta sig till arbetsplatsen, då kollektivtrafiken är begränsad i området.
Det är viktigt för mig att du:
🐾 Tål pälsdjur.
🚭 Är rökfri.
📝 Har grundläggande kunskap i svenska (tal och skrift).
⚡ Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Omfattning & Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: September, inskolning kan bli aktuellt tidigare.
📊 Sysselsättningsgrad: 60%- 100%.
⏳ Avtal: Introduktionspass och cirka två månaders timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
🕒 Arbetspass: Flexibla arbetstider med fokus på dagpass, helger kan bli aktuellt vid behov.
⭐ Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
➡️ För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), innan anställningens start. Läs mer om utbildningen och genomför den här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8112016-2112812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
523 93 MARBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
10009863