Gör skillnad varje dag - bli personlig assistent i Gullabo
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Torsås
2026-07-08
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storsjöbygdens Personliga Assistans AB i Torsås
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eller i hela Sverige
Är du lyhörd, trygg och social med en känsla för professionalitet och omtanke? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund i Gullabo – en kvinna i 30-årsåldern med ett stort fysiskt vårdbehov. Din insats gör det möjligt för henne att leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal (Fremia/Kommunal)
Förmåner som pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, gruppliv- och sjukförsäkring samt föräldrapenningtillägg
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning
Företagsinformation
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Önslingan 5 (visa karta
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832 51 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se Jobbnummer
9996715