Gör skillnad med digitalisering - sök tjänsten som digital utvecklare
Region Halland / Organisationsutvecklarjobb / Varberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Varberg
2025-09-19
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I din roll som digital utvecklare är dina uppgifter varierande och utgår från förvaltningens utvecklingsarbete, digitaliseringsbehov och verksamhetsplan.
Det handlar bland annat om att förbättra, effektivisera och utveckla digitala processer i nära samarbete med chefer, digitala samordnare och andra nyckelpersoner.
I ditt arbete kommer du att:
- Vara ett stöd till verksamheterna i arbetet kring IT- tjänster och digitaliseringsbehov.
- Driva och/eller delta i projekt där digital utveckling är i fokus. Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med digitala samordnare och andra nyckelpersoner.
- Aktivt arbeta med att öka den digitala kompetensen inom psykiatrin.
- Delta i den fortsatta utvecklingen av journalsystemet Cosmic.
Tjänsten som Digital utvecklare är placerad på Hallands sjukhus Varberg på Digitaliseringsavdelningen som är en del av förvaltningens Lednings- och verksamhetsstöd (Lovs). Lovs är en välkomnande arbetsplats där flera olika professioner arbetar tillsammans för verksamhetens bästa.
I tjänsten ingår resor i hela länet.
Om dig
Vi söker dig som har adekvat utbildning eller erfarenhet inom området. Erfarenhet av arbete med förändrings- och utvecklingsarbete liksom arbete med processer inom sjukvård är meriterande. Ett stort intresse och kunskap om digitaliseringens möjligheter ser vi som en självklarhet. Du bör också gilla att lösa uppdrag både självständigt och tillsammans med andra. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Du är en van användare av Microsoft 365 och har kunskap om Cosmic.
Eftersom vi är en liten avdelning där vi arbetar tätt tillsammans lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård. Psykiatrin Halland har cirka 950 medarbetare och verksamheter i alla regionens kommuner. Psykiatrin leds av en förvaltningschef, verksamhetschefer samt avdelningschefer.
Vi ser fram emot att höra av dig, varmt välkommen att söka!
Urval och intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Ulrika Åkesson, Digitaliseringschef 070-5110648 Jobbnummer
9518051