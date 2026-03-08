Gör skillnad i vardagen - personlig assistent ca 60 %
God Assistans i Väst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Alingsås
2026-03-08
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Väst AB i Alingsås
, Lerum
, Bollebygd
, Borås
, Herrljunga
eller i hela Sverige
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu en trygg och engagerad personlig assistent till en 30-årig man som bor naturnära i en egen stuga på sina föräldrars gård i Alingsås. Här finns både får, hund och katt - en lugn miljö för dig som uppskattar närhet till naturen.
Körkort och tillgång till bil är ett krav då bostaden ligger en bit från kollektivtrafik. Bilkörning ingår även i arbetet.
Om uppdraget
Mannen lever med autism och epilepsi och behöver stöd i hela sin dagliga livsföring. På vardagarna är han på daglig verksamhet mellan kl. 09:00-15:00.
På fritiden uppskattar han att vara delaktig i matlagning, delta i planerade aktiviteter och ha en vardag med tydlig struktur. Helgerna spenderas gärna ute i naturen, genom att ta en promenad eller fika tillsammans med sin assistent.
Vem är du?
Du är trygg, självgående och tar initiativ. Vi ser gärna att du är en aktiv person med ett genuint intresse för matlagning, då ni lagar mat tillsammans under dina arbetspass.
Arbetet kräver att du är strukturerad och bekväm med tydliggörande pedagogik och fasta rutiner.
Krav: Körkort och tillgång till bil
Meriterande: Erfarenhet av autism
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och din vilja att skapa ett tryggt och fungerande samarbete.Publiceringsdatum2026-03-08Om tjänsten
Visstidsanställning så länge uppdraget varar, cirka 60 % med varierande arbetstider. Vardagspassen är oftast kl. 15:15-08:55 eller 15:15-21:15. Helgpassen kan vara kl. 09:00-15:00, 15:00-09:00 eller dygnspass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Väst AB
(org.nr 559248-7499)
413 07 GÖTEBORG Jobbnummer
9783589