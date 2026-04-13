Gör skillnad i sommar! Vi söker semester- och timvikarier.

2026-04-13
Om Viljan Ugglegatan HVB & Stödboende
HVB Ugglegatan är ett mindre boende i Linköping med fem lägenheter som erbjuder en trygg och individanpassad miljö. Varje boende har en egen lägenhet i en gemensam trappuppgång, vilket skapar både självständighet och närhet till stöd. Boendet är utformat för att ge intensiv behandling och tillgodose behov som traditionella HVB-hem kan ha svårt att möta.
Vi välkomnar flickor och transpersoner i åldern 14-20 år från hela landet och Ugglegatan Stödboende tar vi emot ungdomar i åldern 16-20 år som tidigare varit placerade för psykosocial problematik. I målgruppen ingår även personer som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
För att säkerställa en hög kvalitet har vi en hög personaltäthet och personal tillgänglig dygnet runt, inklusive vaken natt. Vårt upplägg gör det möjligt att anpassa stödet helt utifrån individens behov och socialtjänstens uppdragsformulering. Som en naturlig förlängning av verksamheten erbjuder vi även ett mindre stödboende. Här kan de som är redo för nästa steg i självständighet fortsätta sin utveckling med möjlighet att behålla sina tidigare kontaktpersoner och personal. Stödnivån i stödboendet anpassas efter individuella behov för att skapa en trygg övergång till vuxenlivet.
Om rollen
Som anställd i verksamheterna ingår du i ett glatt och kompetent gäng som brinner för att göra skillnad för våra placerade ungdomar.
Vi arbetar helt individuellt med de boende och utformar behandlingsplaner som matchar deras förutsättningar och mål. Varje steg i behandlingen är noggrant planerat och utvärderas löpande för att säkerställa bästa möjliga resultat.
Vår behandlingsmodell bygger på evidensbaserade metoder som KBT (kognitiv beteendeterapi) och DBT (dialektisk beteendeterapi). Dessa metoder utgör grunden i vår psykosociala behandling och används för att möta varje individs specifika behov.
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara aktuell för att jobba hos oss krävs följande;
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med målgrupp, arbete inom HVB
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingsassistent
Anställningsform: Timvikariat, vikariat, sommarjobb
Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Oregelbunden arbetstid och natttjänstgöring
Tillträde: snarast
Kollektivavtal: Vision
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Ledarskapsprogram
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal Attendo plus i samarbete med Benify, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-05-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Markus Redman, verksamhetschef, 070-815 98 49
Karin Langerud, biträdande verksamhetschef, 076-632 42 20
