Gör skillnad i sommar - utan att springa sönder dig!

2026-02-05
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Är du trött på minutschema och andan i halsen? Det är vi också. Därför gör vi hemtjänst på ett helt nytt sätt.
Hos oss på Nya Hemtjänsten betyder "full fart" inte kaos. Det betyder att vi har energi över till våra kunder - och till varandra. Vi söker nu dig som vill ha ett meningsfullt sommarjobb (eller extrajobb som timvikarie) där du faktiskt hinner se människan bakom dörren.
Varför du kommer trivas hos oss (på riktigt):
Tid för människan: Vi kör inte med 30 besök per dag. Det betyder att du hinner dricka den där koppen kaffe eller prata klart innan du går.
Var tredje helg: Vi värdesätter din fritid. Vi är en av få arbetsplatser som kör var tredje helg istället för varannan.
Kapacitetstak: Vi tar aldrig in fler kunder än vi har personal till. Stress är helt enkelt inte en del av vår affärsmodell.
Hållbar kropp: Med vår PTAI-modell och modern teknik jobbar vi aktivt för att du ska slippa förslitningsskador.
Rotation som ger trygghet: Vi roterar uppdragen så att ingen slits ut på tunga moment. Det skapar ett team där alla kan allt och alla hjälper alla.
Det här får du på köpet:
Energi på kontoret: Fritt kaffe, te, bubbelvatten och fredagsfika som ger guldkant.
Vardagstrygghet: Gratis mensskydd på arbetsplatsen.
Valfrihet på vägen: Välj mellan manuella bilar, automat-elbilar, elcyklar eller vanliga cyklar.
Ingen gissningslek: Tydliga rutiner och lönekriterier. Du vet alltid vad som förväntas.
Vem är du?
Vi letar inte efter superkrafter, vi letar efter hjärta och ansvar.
Vi söker dig som:
Pratar och skriver svenska obehindrat (viktigt för kundernas trygghet och din dokumentation).
Är trygg med att ta ansvar, t.ex. vid läkemedelshantering på delegation.
Är en lagspelare som trivs med ordning, reda och att dra ditt strå till stacken.
Har du körkort eller är utbildad undersköterska? Toppen! Om inte? Din personlighet och inställning väger tyngre.
Obs! Detta jobb passar dig som vill bygga relationer och stanna kvar. Om du letar efter "vad som helst" bara för stunden, är vi nog inte rätt match. Vi vill ha kollegor som vill växa med oss!
Praktiskt & Ansökan
Var: Kristianstad (Industrigatan 2A) & Åhus (Tullvaktaregatan 10).
Tjänst: Sommarvikariat och timvikarier (minst 50% sysselsättning).
Arbetstider: Dag, kväll och helg (07.00-22.00). Inga nätter!
Krav: Utdrag ur belastningsregistret.
Vänta inte - vi anställer löpande! Skicka din ansökan till jobb@nyahemtjansten.se
eller läs mer på www.nyahemtjansten.se.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
