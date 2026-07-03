Gör skillnad i människors liv - bli personlig assistent
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-07-03
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till kunder som bor i Gävle med omnejd.
Vill du ha ett jobb som betyder något – på riktigt?
Vi söker personliga assistenter som vill vara med och göra skillnad i människors vardag. Hos oss handlar jobbet inte bara om att hjälpa till – det handlar om att skapa möjligheter för människor att leva sina liv på sina egna villkor.
Vi söker nu personliga assistenter till flera olika kunder, både barn och vuxna, med varierande behov och funktionsnedsättningar.
Vad innebär jobbet?
Som personlig assistent arbetar du där kunden befinner sig. Det kan vara i hemmet, på jobbet, i skolan, på fritidsaktiviteter, under resor eller på andra platser där livet pågår.
Du hjälper till med det som kunden behöver stöd i för att kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vem du arbetar hos, men kan bland annat innebära:
Personlig hygien
På- och avklädning
Förflyttningar och hjälpmedel
Matlagning, städning och andra sysslor i hemmet
Följa med på aktiviteter och sociala sammanhang
Stöd i vardagens alla små och stora moment
Vissa kunder har även medicinska behov där hjälpmedel och insatser som exempelvis trakeostomi, kateter, sondmatning eller annan avancerad omvårdnad kan förekomma. Du får den introduktion och utbildning som krävs för uppdraget.
Vem söker vi?
Vi söker inte en viss utbildning eller en perfekt meritlista.
Vi söker människor.
Människor som är trygga, respektfulla och lyhörda. Som förstår att personlig assistans handlar om att finnas där när det behövs – men också om att kunna ta ett steg tillbaka när det är dags.
Du behöver kunna vara social, engagerad och närvarande samtidigt som du respekterar kundens integritet och självbestämmande. Du ska känna dig bekväm med att arbeta i någon annans hem och förstå att det är kunden och familjen som sätter ramarna för sitt liv.
Vi tror att du:
Är ansvarsfull och pålitlig
Har ett gott bemötande
Är flexibel och lösningsorienterad
Kan samarbeta med både kunder, anhöriga och kollegor
Har förmåga att anpassa dig efter olika situationer och människor
Ser människan bakom funktionsnedsättningen
Det här är personlig assistans
Personlig assistans handlar inte om att ta över någons liv.
Det handlar om att möjliggöra det.
Att ge stöd utan att styra. Att hjälpa utan att begränsa. Att finnas där utan att ta plats.
För rätt person är det här inte bara ett arbete – det är ett yrke där du varje dag får vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet.
Välkommen till oss
Om du söker ett arbete där ingen dag är den andra lik, där du får utvecklas som människa och samtidigt göra verklig skillnad för någon annan – då vill vi gärna höra från dig.
Anställningsformen är främst en behovsanställning men i vissa assistanser kan det bli en viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbetstiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och personliga brev. Skicka in din ansökan redan idag. Vi rekryterar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
803 10 GÄVLE Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kund- och personalansvarig
Brittis Sundberg brittis.sundberg@sarnmark.se +46262220593 Jobbnummer
9990682