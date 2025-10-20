Gör skillnad - Säljare som räddar liv!
2025-10-20
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Partille
, Göteborg
, Stockholm
, Danderyd
Säljare som räddar liv!
Är du en tävlingsmänniska som drivs av att göra skillnad på riktigt? Hos Brandsäkra får du en roll där du kombinerar försäljning, rådgivning och en tydlig mening - att rädda liv.
Om rollen
Som säljare på Brandsäkra får du möjlighet att driva egen försäljning av olika brandskyddslösningar till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Ditt jobb blir att boka möten och genomföra möten med potentiella kunder. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med våra brandskyddskonsulter för att erbjuda skräddarsydda lösningar till kunderna.
Hos oss har du förmånen att sälja produkter och lösningar som gör samhället till det bättre och som räddar liv!
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Prospektering av potentiella kunder och affärsmöjligheter.
Boka dina egna möten och hålla genomgångar med styrelser.
Förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda brandskyddslösningar
Förhandla, skriva avtal och konsultera kring rätt brandskyddsprodukter.
Bygga starka, långsiktiga relationer med våra kunder.
Följa upp, samarbeta, stötta och motivera dina kollegor i säljprocesser.
Vad vi erbjuder:
En roll med mening - varje affär bidrar till att rädda liv.
En kultur där prestation belönas - du styr din egen framgång.
Utveckling & coachning - vi ger dig verktygen för att bli en ännu bättre säljare och starkare ledare.
En laganda utöver det vanliga - vi pushar, stöttar och vinner tillsammans.
Är du den vi söker?
Har du erfarenhet av försäljning? Du vet hur man skapar och bygger starka kundrelationer.
Drivs du av att överträffa mål? Du gillar att tävla, slå rekord och nå nya nivåer.
Har du en idrottsbakgrund? Du vet vad som krävs för ett vinnande lag och driva prestation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där det är viktigt att du har stort affärsfokus, är förtroendeingivande och har förmågan att skapa goda affärsrelationer med dina kunder. Vidare söker vi dig som vill vara en nyckelspelare i ett växande företag där driv, prestation och lagkänsla står i centrum.
Företagspresentation
Brandsäkra Norden AB växer och därför söker vi efter en säljare till sitt nya kontor i Skövde. Vi erbjuder helhetslösningar inom förbyggande brandskydd åt fastighetsägare, bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.
Vår vision är att ingen skall omkomma i bostadsbrand. Det är ett tufft mål så vi måste börja nu - med din fastighet.
Brandsäkra arbetar med att förebygga brand. Vi utbildar inom brandskydd, utför besiktningar samt installerar och underhåller brandskydd. Vi erbjuder våra tjänster i hela Sverige och hjälper idag ca 900 föreningar med brandskyddet löpande.
Vi lyssnar på våra kunder och utgår alltid från kundens förutsättningar i arbetet med att förebygga brand. Målsättningen är att fastigheten efter vår insats skall uppfylla alla lagar och förordningar samt våra kunders krav på säkerhet. Vi tror på snabb och bra service. Vi arbetar med utgångspunkt från att du som kund skall få en så bra upplevelse som möjligt. Om du inte är nöjd med det vi levererar är vi tacksamma om du hör av dig och berättar det för oss.
Det finns flera vägar till ett bra förebyggande brandskydd och en tryggare vardag. Som valet av en bra leverantör. För att göra ditt val lite enklare samarbetar vi med flera bostadsföretag, fastighetsförvaltare, kommuner och företag där vi hjälper till med brandskydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@brandsakra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare inom brandskydd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandsäkra Norden AB
(org.nr 556970-3720), https://www.brandsakra.se/
541 40 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Engström fredrik.engstrom@brandsakra.se 070-339 02 51 Jobbnummer
9564010