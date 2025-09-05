Gör skillnad - Extraarbete och sommarvikariat som personlig assistent!
2025-09-05
Är du vår nästa stjärna inom personlig assistans?
Har du erfarenhet inom vård och omsorg eller är utbildad undersköterska med kompetens inom individanpassad vård? Är du lyhörd, självständig och trygg i att hantera medicinsk omvårdnad? Då kan du vara den vi söker efter!
Vi söker kvinnliga personliga assistenter till en 68-årig kvinna bosatt i Solna, som har assistans dygnet runt, inklusive vaken natt. Hon är en humoristisk person som uppskattar assistenter med en varm personlighet och glimten i ögat. Ditt engagemang och din närvaro betyder mer än du anar!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
På grund av andningssvårigheter kan det ibland vara ansträngande för henne att tala, vilket ställer krav på att du är observant, inkännande och självständig. Arbetet innebär medicinsk omvårdnad, inklusive hantering av syrgas och ventilator. Du behöver ha god förståelse för andning och kunna agera snabbt vid förändringar i tillståndet. Eftersom hennes energi och fysiska förmåga varierar, krävs anpassning efter dagsform och förmåga att läsa av situationen. Du behöver vara observant, inkännande och kunna agera snabbt vid akuta situationer. En god förståelse för svenska, både i tal och skrift, är viktig för att kunna använda dokumentation som stöd.
Vi söker dig som: Erfarenhet av medicinsk omvårdnad och användning av syrgas och ventilator, eller relevant utbildning.
Finsktalande är meriterande för bättre kommunikation och kulturell förståelse.
Lyhörd och flexibel, kan anpassa dig efter hennes dagsform.
Arbetar självständigt och tolkar kroppsspråk vid ansträngd kommunikation.
Noggrann med hygienrutiner, inklusive munskydd och handskar.
Trygg i att hantera förändringar i hennes tillstånd.
Har ett öga för näringsrik kost och är duktig på matlagning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat: Personlig hygien och omvårdnad - Säkerställer omvårdnadsbehov på ett respektfullt och professionellt sätt.
Matlagning och hjälp vid måltider - Förbereder näringsrik mat och hjälper vid måltider för att säkerställa vätske- och näringsintag.
Toalettbesök och dusch - Assisterar vid toalettbesök, intimhygien, dusch och ombyten med respekt för integritet.
Stöd i vardagen - Hjälp vid förflyttning, läkarbesök och andra ärenden.
Omfattning och Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Timanställning med möjlighet till fasta pass vid gott samarbete. Introduktionspass erbjuds för att säkerställa att rollen passar.
Arbetspass: Dag- och kvällspass, samt möjlighet att arbeta vakna nätter och helger vid behov.
Extra hjälp vid behov: Vi söker även semestervikarier för sommarperioden.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team
Detta är ett deltidsjobb.
Enkv Assistans AB (org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se
