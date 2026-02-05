Gör karriär på en rolig arbetsplats!
2026-02-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Linköping
, Stockholm
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du trött på att jobba på tråkiga och enformiga arbetsplatser? Då har vi en utmaning för dig! Vi söker just nu en engagerad och utåtriktad person som vill vara en del av vårt team. Vi står för alla utbildningar för att få dig att uppnå dina mål! Vi lägger även stor vikt på att man ska trivas och ha kul på jobbet, då vi tror att det är nyckeln till framgång! Ansök idag så kan du få chansen att bli en del av vårt team.
Vi erbjuder:
• En social och dynamisk arbetsmiljö med många sociala aktiviteter
• Personligt anpassad utbildning där du får erfarenheter som kan nyttjas hela arbetslivet
• Tävlingar med chans att vinna resor, appleprodukter och mycket mer
• Konkurrenskraftig lön med möjlighet till hög bonus och provision
• Daglig uppföljning och coachning från våra erfarna ledare
• Möjlighet till att representera kända och starka varumärken
Vi söker dig som är:
• Engagerad
• Utåtriktad
• Målfokuserad och driven
• God kommunikationsförmåga
• Talar flytande svenska
Vilka är vi?
Face2face är en internationell, reklam- och kommunikationsbyrå med svenska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.
Vi har många spännande uppdrag och söker därför just nu efter nya talanger till våra kampanjteam.
Face2face erbjuder dig en unik möjlighet på en spännande arbetsplats. Du kommer bli en del av ett utåtriktat team och arbeta i en dynamisk arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt på din personliga utveckling och på hur du bäst kan använda dina egenskaper och färdigheter till att uppnå resultat. Vi tror att du med rätt inställning, vilja och gedigen utbildning kan gå hur långt som helst.
Som promotör i våra kampanjteam får du en grundlig teoretisk och praktisk utbildning.
Vi jobbar aktivt med individuell coachning, återkoppling och uppföljning från våra inspirerande ledare och erfarna medarbetare. Som promotör hos Face2face kommer du vara ansikte utåt för några av Sveriges mest kända varumärken. Du kommer möta kunder på utvalda marknadsplatser - face to face.
Vi rekryterar löpande och uppmanar dig att sända en ansökan redan idag då det finns begränsat antal platser!
Om arbetsgivaren
Face2face Creatives International kombinerar strategi, konceptutveckling, försäljning och teknologi för att utveckla och driva kampanjer för att stärka varumärken, sprida kunskap och rekrytera stora kundvolymer av hög kvalitet. Från kontor i Norge, Sverige, Finland, Belgien, Schweiz och Tyskland arbetar vi med kunder som American Express, Carrefour, Apple, Fortum, Louis Vuitton, Porsche, BNP Paribas och Amnesty International på olika europeiska marknader.
Fast och Rörlig
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
Medla Sverige AB (org.nr 559053-9762)
Face2Face Jobbnummer
9724261