GOP-handläggare/Datasamordnare
2025-08-26
Vi söker en GOP-handläggare/Datasamordnare till uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på deltid, med en omfattning på dryga 40 procent. .
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Arbetsuppgifter
För alla myndighetens signalrelaterade projekt ska säkerhetsstyrning enligt SSÄ-SÄB 0500 Säkerhetstyrning signal ske som renderar i en säkerhetsbevisning som ligger till grund för godkännande av Transportstyrelsen inför en trafikstart. GOP-handläggaren tillser att programmet uppfyller myndighetens och Transportstyrelsens krav gällande säkerhetsstyrningen.
I rollen som GOP-handläggare ingår bland annat:
• Kontakter med Transportstyrelsen
• Stödja programmedlemmar i säkerhetsrelaterade frågor
• Medverka på projektmöten och riskanalyser
• Löpande kontakter med leverantörers säkerhetsavdelning
• Löpande kontakt med assessor, signalsäkerhetsgranskare och signalibruktagningsorganistation
• Stödja leverantörer i deras säkerhetsarbete
• Sammanställa och släcka SRAC:ar
• Ansvara för framtagande av komplett säkerhetsbevisning tillsammans med leverantörer.
• För protokoll och anteckningar på eget arbete.
• Regelbundna avstämningar med projektörer och beställare.
Projektet behöver även en datasamordnare vars syfte är att samordna hantering av signaldokumenten i projekt från planeringsfas till projektavslut med samtliga dokument fastställda. Datasamordnaren ska föra register (logglista) över alla signaldokument i projektet och ansvara för hanteringen mot projektets tidplan.
I rollen som datasamordnare ingår bland annat:
• Fungera som CAD-samordnare
• Låna befintliga handlingar från ATHENA.
• Styra upp projektets dokumenthantering avseende arkivering under projekttiden.
• Ev. projektspecifika anvisningar för dokumenthantering tas fram.
• Skapar projektbibliotek
• Hanterar behörigheter och tillstånd för de som ska utföra arbete inom ramen för entreprenaden.
• Ansvarar för kontakter med Teknisk dokumentation
• Ansvarar för samordning av dokumentation och information inom projektet. Samordningsmöten arrangeras efter behov
• Kontrollerar att fastställd signaldokumentation levereras till ATHENA.
• Medverkar i dokumenthantering vid projektavslut
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3-årig teknisk högskoleexamen eller kvalificerad Yrkeshögskole-utbildning eller ha förvärvat erfarenhet genom att ha arbetat som datasamordnare minst 4 år. Minst 3-års erfarenhet som datasamordnade, det vill säga administrativ hantering av ritningar, modellfiler, tekniska dokument och annan projekteringsrelaterad information i spårtrafikprojekt. Minst 2-års erfarenhet av att administrera webbaserade projektytor, modellfilssystem och lagringstjänster med god förståelse för behörighetsstyrning. Erfarenhet av att formaliagranska modell- och ritningsunderlag vid leverans från projektörer. Erfarenhet som datasamordnare från minst 2 signalprojekt. Under de senaste fem åren ha genomfört minst ett uppdrag som inneburit tillämpning av transportstyrelsens godkännandeprocess enligt TSFS-2010:115 eller TSFS-2010:116
Meriterande
Erfarenhet av att jobba med överlämning av relationshandlingar till Förvaltningsenhet som förvaltar discipliner inom järnväg. Minst 2 referensprojekt. Erfarenhet från att ha arbetat som datasamordnare genom alla faser inom ett och samma projekt, från beställning till leverans av relatationshandlingar. Minst 1 referensprojekt. Handlagt minst fem godkännandeärenden mot Transportstyrelsen. Minst fem års erfarenhet av arbete med spårvägs- eller järnvägsanläggningar.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
