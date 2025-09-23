Golvläggare / Snickare Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
, Stockholm
GOLVLÄGGARE GÄRNA MED VÅTRUMSBEHÖRIGHET / Stockholm
Vi söker en utbildad golvläggare omgående. Vi arbetar mot privatkonsument, entreprenad och RAM-avtal. Arbetet kräver kompetens inom, montage av golv- och väggmattor samt läggning, slipning av trägolv & underarbeten. Våtrumsbehörighet samt erfarenhet av kakel-klinkers, våtrumsmatta är ett STORT PLUS LIKA SÅ erfarenhet av VENTILERAT GOLV.. Vi vill även att du kan bemöta kund på ett professionellt sätt och att du kan ta första kontakten med kund för att lämna ett offert förslag.
Vi söker dig med gärna flera års erfarenhet inom golvläggaryrket.
Profil
Du är utbildad Golvläggare / Mattläggare
Du har några års relevant arbetslivserfarenhet
Du har erfarenhet av att jobba med linoleum, plastmattor med uppvik, väggmattor och läggning och slipning av parkettgolv.
Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan föra dig väl i både tal och skrift.
Noggrann, Punktlig
B körkort
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är bekväm med kundkontakt och räds inte de svårigheter du ställs.
Placering: Kontor Brovägen 5, Stocksund
Lön: efter överenskommelse
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sök gärna redan idag då vi söker rätt person för omgående anställning Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9522257