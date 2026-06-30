Golvläggare

Oves Golv & Färg I Ljusdal Aktiebolag / Golvläggarjobb / Ljusdal
2026-06-30


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Oves Golv & Färg i Ljusdal AB är ett familjeföretag som startades 1959. Vi jobbar med renoveringar, tillbyggnader, nyproduktion samt försäkringsjobb.
Vi värdesätter kvalitet, yrkesskicklighet och goda kundrelationer. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt, har kul på jobbet och alltid strävar efter att leverera bästa möjliga resultat.
Du kommer att arbeta med olika typer av golvarbete såsom plast, trä samt textil. Kunskapsnivån inom plast bör vara hög då stor del av våra projekt innefattar arbete med plastmattor. Ett stort plus är om du även är kunnig inom kakel och klinker arbeten.
Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor beroende på projekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
besök, mail eller post
E-post: info@ovesgolvochfarg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Oves Golv & Färg I Ljusdal Aktiebolag (org.nr 556426-8513)
Norra Järnvägsgatan 15 (visa karta)
827 31  LJUSDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Oves Golv & Färg i Ljusdal AB

Kontakt
VD
Hans Färlin
info@ovesgolvochfarg.se
0725092411

Jobbnummer
9985739

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