Golfvärd sökes - hösten 2026
Mauritzbergs Slott & Golf AB / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-06-09
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Golfvärd sökes – hösten 2026
Period: 15 augusti – 15 oktober
Vi söker dig som vill arbeta som golfvärd hos oss under höstsäsongen.
Vi ser gärna att du har god kännedom om golf och dess regler. Har du även erfarenhet av GIT, kassasystem eller andra digitala verktyg är det meriterande.
Som golfvärd hos oss får du en varierande och social roll där du möter både golfbanans och bistrons gäster. Du arbetar med allt från bokningar och gästservice till enklare servering och kassaarbete.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Ta emot och checka in golfgäster
Hantera bokningar samt svara på e-post och telefonsamtal
Arbeta i kassa och sälja café- och bistroprodukter samt golfartiklar
Bidra med innehåll till våra sociala medier (foto och video)
Hjälpa till i bistron - exempelvis servering, disk och enklare matberedning
Rengöring av golfbilar
Säkerställa att klubbhuset alltid är välkomnande och i gott skick
Vi söker dig som är serviceinriktad, utåtriktad och trivs i en social roll. Du är självgående, ansvarstagande och bidrar med energi, engagemang och en positiv laganda. Du har lätt för att anpassa dig och trivs i ett stundtals högt tempo.
Under höstsäsongen är bistron öppen utifrån beläggning, vilket innebär att arbetstiderna varierar. Vi ser därför att du är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Skicka din ansökan och ett kort personligt brev med referenser till: jobb@mauritzberg.se
Märk din ansökan med "Golfvärd hösten 2026".
Observera att vi inte erbjuder boende på anläggningen. Närboende sökande prioriteras.
Mauritzbergs Slott & Golf är en komplett anläggning vid havet med flertalet upplevelser under ett och samma tak i ett naturskönt område. Denna internationella anläggning som idag består av en lättpromenerad och populär 18 håls bana, Slottshotell med 44 bäddar och kapell, restauranger, konferenssalar, villor och marina, ligger i ett underbart läge vid Bråviken på Vikbolandet, 140 km söder om Stockholm och 35 km öster om Norrköping. http://permstade.se/360_slott/mauritzberg.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=vJn9nRPfMsw Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
På epost
E-post: jobb@mauritzberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golfvärd hösten 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mauritzbergs Slott & Golf AB
(org.nr 556704-8805)
Mauritsbergsvägen 5 (visa karta
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610 31 VIKBOLANDET Arbetsplats
Mauritzbergs Golf Jobbnummer
9953832