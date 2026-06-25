Golfvärd/Caddymaster till Slottsbanan
Mauritzbergs Slott & Golf AB / Receptionistjobb / Norrköping Visa alla receptionistjobb i Norrköping
2026-06-25
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Vi söker dig som vill arbeta som Caddiemaster hos oss under resterande del av säsongen, med möjlighet att lära känna verksamheten och förberedas inför nästa år.
Målet är att redan nu introducera och utveckla dig i rollen, så att du kan fortsätta hos oss även under våren och hela golfsäsongen 2027.
Vi ser gärna att du har god kännedom om golf och dess regler. Erfarenhet av GIT, kassasystem eller andra digitala verktyg är meriterande.
Som Caddiemaster hos oss får du en varierande och social roll där du möter både golfbanans och bistrons gäster. Du arbetar med allt från bokningar och gästservice till enklare servering och kassaarbete.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ta emot och checka in golfgäster
Hantera bokningar samt svara på e-post och telefonsamtal
Arbeta i kassa och sälja café- och bistroprodukter samt golfartiklar
Bidra med innehåll till våra sociala medier (foto och video)
Hjälpa till i bistron, exempelvis med servering, disk och enklare matberedning
Rengöring av golfbilar
Säkerställa att klubbhuset alltid är välkomnande och i gott skick
Vi söker dig som är serviceinriktad, utåtriktad och trivs i en social roll. Du är självgående, ansvarstagande och bidrar med energi, engagemang och en positiv laganda. Du har lätt för att anpassa dig och trivs i ett stundtals högt tempo.
Vi ser att du är flexibel och kan arbeta både vardagar och helger.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Skicka din ansökan med ett kort personligt brev och referenser till:jobb@mauritzberg.se
Märk din ansökan med "Golfvärd/Caddiemaster".
Mauritzbergs Slott & Golf är en komplett anläggning vid havet med flertalet upplevelser under ett och samma tak i ett naturskönt område. Denna internationella anläggning som idag består av en lättpromenerad och populär 18 håls bana, Slottshotell med 44 bäddar och kapell, restauranger, konferenssalar, villor och marina, ligger i ett underbart läge vid Bråviken på Vikbolandet, 140 km söder om Stockholm och 35 km öster om Norrköping. http://permstade.se/360_slott/mauritzberg.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=vJn9nRPfMsw Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
På epost
E-post: jobb@mauritzberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Golfvärd/Caddiemaster". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mauritzbergs Slott & Golf AB
(org.nr 556704-8805)
Mauritsbergsvägen 5 (visa karta
)
610 31 VIKBOLANDET Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mauritzbergs Golf Jobbnummer
9979460