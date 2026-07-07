Golfdisplay - Account Manager B2B
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-07-07
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Hjälp företag att synas där affärer, fritid och livsstil möts!
Vi hjälper företag att nå en köpstark och engagerad målgrupp genom digital annonsering på golfanläggningar runt om i Sverige, en miljö där människor spenderar tid, bygger relationer och fattar köpbeslut.
Våra digitala skärmar är strategiskt placerade på golfklubbar över hela landet och ger företag en unik möjlighet att synas i en exklusiv miljö där budskap får uppmärksamhet.
Nu söker vi en Account Manager som vill utvecklas inom försäljning, bygga långsiktiga kundrelationer och bli en del av vår fortsatta tillväxt.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du mer än ett jobb, du blir en del av ett bolag med höga ambitioner, stark teamkänsla och tydliga utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder:
💰 Garantilön kombinerat med provision utan tak.
🚀 En strukturerad onboarding och kontinuerlig coachning.
📈 Goda möjligheter att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling.
🏆 Tävlingar, bonusar och interna utvecklingsmöjligheter.
🤝 Ett engagerat team med korta beslutsvägar och nära samarbete.
⭐ En arbetsplats certifierad som Great Place to Work.
Om rollen
I den här rollen blir du en rådgivande partner till företag som vill stärka sin synlighet mot en attraktiv och köpstark målgrupp. Du ansvarar för hela affärsprocessen, från att identifiera nya affärsmöjligheter till att bygga långsiktiga samarbeten med dina kunder.
Du arbetar självständigt med din försäljning samtidigt som du har ett engagerat team bakom dig som stöttar, coachar och utmanar dig att utvecklas.
Du kommer bland annat att:
Identifiera nya affärsmöjligheter och etablera kontakt med beslutsfattare.
Rådgiva företag kring hur de kan nå rätt målgrupp genom våra digitala mediekanaler.
Ta fram lösningsförslag, offerter och driva affärer från första kontakt till avtal.
Bygga upp och utveckla en egen kundportfölj med fokus på långsiktiga relationer.
Arbeta mot tydliga mål och kontinuerligt utveckla din affärsförståelse.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
Är initiativtagande och tar ansvar för att driva dina affärer framåt.
Trivs i en miljö där mål, utveckling och prestation går hand i hand.
Har ett strukturerat arbetssätt och håller fokus även när tempot är högt.
Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Meriterande, men inget krav:
Erfarenhet av försäljning eller kundservice
Idrottsbakgrund
Intresse för golf, marknadsföring eller affärsutveckling.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
StudentDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner: en nordisk mediekoncern och säljorganisation med specialistkompetens inom digital annonsering.
Vi hjälper företag att nå en köpstark och engagerad målgrupp bland annat genom digitala skärmar på golfanläggningar över hela Sverige. Våra mediekanaler skapar synlighet i en miljö där människor vistas länge, återkommer regelbundet och är mottagliga för relevanta budskap.
Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa och söker fler engagerade kollegor som vill vara med och utveckla både våra kunders affärer och vår verksamhet.
Placering: Eskilstuna (HK) eller Norrköping
Anställningsform: 6 mån provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstid: Heltid, Måndag–torsdag 08.00–17.00, fredag 07.30–15.40.
Lön: Garantilön samt provision utan tak.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Är du vår nästa Account Manager?
Välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Fristadstorget 2 (visa karta
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632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Eskilstuna Jobbnummer
9995535