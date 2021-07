Golfbollsdykare - Golfballdivers Sweden AB - Brandmansjobb i Stockholm

Golfballdivers Sweden AB / Brandmansjobb / Stockholm2021-07-05Välkommen till ett litet men snabbväxande företag. Vi är i dagsläget ca 10 personer som dyker på runt 500 golfbanor i 7 länder. Vi söker nu en till dykare till vårt team i Stockholm!Vi utgår från Stockholm och åker på en "dykturné" på 10-14 dagar. Under dessa dagar besöker vi 1-2 golfbanor per dag och sover på hotell. Vi brukar spendera 8-10 timmar per dag under ytan.Till en början kommer dykning ske runt Stockholm och när vi känner att du är "varm i kläderna" åker vi på en dykturné. Detta görs i ett team om 2-3 personer och pågår i ungefär 10 dagar. Du som arbetssökande skall kunna vara borta i längre perioder och räkna med runt 100-130 hotellnätter per år.Vi står för all utrustning som behövs för att kunna plocka golfbollar och vid resande står vi för logi.ErsättningJobbet är 100% provisionsbaserat, det vill säga att betalning sker per plockad golfboll. Vi har tagit hänsyn till en rimlig nivå av antalet golfbollar man kan plocka per dag och ersättning efter det ger en lön som ligger över en svensk medellön.Vi har som krav att du som dykare fakturerar via eget bolag eller tjänst liknande Frilansfinans.Vi söker dig som inte är rädd för att ta i. Jobbet är fysiskt och stundtals mentalt påfrestande.Följande är krav / meriterandeB-körkort (krav)BE-körkort (starkt meriterande)Kan fakturera via eget bolag eller tjänst likt Frilansfinans (Krav)Dykcertifikat / erfarenhet av dykningGod fysikKan jobba intensivt periodvis2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-08-31Golfballdivers Sweden AB5848215