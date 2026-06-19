Godsmottagare Till Lkab Mekaniska
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Ugnsoperatörsjobb / Kiruna Visa alla ugnsoperatörsjobb i Kiruna
2026-06-19
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, Gällivare
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Vill du arbeta praktiskt och varierat i en roll där service, kvalitet och ordning gör skillnad varje dag? Nu söker vi en godsmottagare till LKAB Mekaniska, en viktig roll i ett kompetent team där samarbete, ansvar och säkra arbetssätt står i fokus.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill duvara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB MekaniskaLKAB Mekaniska är en verkstad inom stålkonstruktion och maskinbearbetning. Vi har maskiner, lokaler och kompetens för att produktutveckla, konstruera och leverera allt från små komponenter till stora stålkonstruktioner.
Din roll
Som godsmottagare tar du emot, kontrollerar och registrerar inkommande gods samt säkerställer att material hanteras och levereras vidare på ett strukturerat och säkert sätt. Rollen innebär nära samarbete med produktion, inköp, planering, interntransport och externa transportföretag.
I arbetet ingår bland annat att registrera inleveranser i Monitor, hantera artikelnummer och batcher, flytta gods, lasta och lossa material samt plocka och leverera material till produktionen. Du arbetar även med lagerhantering, inventering och enklare kvalitetskontroller vid avvikelser.
Det här har du med dig
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och trivs i en praktisk roll där kvalitet, säkerhet och service är viktigt. Du är noggrann, strukturerad och har god ordning i både fysisk hantering och digitala system.
Som person är du ansvarstagande, självgående och kommunikativ. Du tar initiativ när det behövs och trivs med att samarbeta med både interna och externa parter.
Vi förväntar oss att du har:
B-körkort, truckkort A och B, traversutbildning samt hjullastarutbildning för godshantering.
Grundläggande datorvana och god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av godsmottagning, lagerhantering, materialflöden eller truckkörning i industriell miljö.
Erfarenhet av Monitor eller liknande affärs- eller lagerhanteringssystem samt grundläggande förståelse för kvalitetskontroll och avvikelsehantering.
Erfarenhet från industri, verkstad eller logistik.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Albin Halleman Ågeby på +46 10 144 47 97 eller albin.halleman.ageby@lkab.com
Fackliga kontakt
IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
981 86 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Mekaniska Jobbnummer
9971493