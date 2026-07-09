Godsmottagare till Axipto Mönsterås
Axipto AB / Lagerjobb / Mönsterås Visa alla lagerjobb i Mönsterås
2026-07-09
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Vill du ha en varierad roll där du är navet i materialflödet och ser till att produktionen får rätt förutsättningar varje dag? Trivs du med ordning, struktur och ett högt tempo? Då kan det här vara jobbet för dig.
Axipto består av tre produktionsenheter i Nybro, Målilla och Mönsterås och är en del av industrikoncernen Inducore. Hos oss kombineras det mindre företagets korta beslutsvägar med en större koncerns resurser. Vi investerar kontinuerligt i modern teknik och utvecklar vår produktion med avancerade CNC-maskiner och robotbaserade automationslösningar.
Om rollen
Som godsmottagare är du en viktig del av vårt logistikflöde och ser till att material och produkter hanteras på ett säkert, effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Du arbetar nära både produktion och lager och bidrar till att rätt material finns på rätt plats vid rätt tid. Rollen är varierad och innebär både praktiskt arbete och administrativa uppgifter.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• In- och utleveranser av gods
• Registrering och hantering i affärssystemet Monitor
• Packning, maskering och emballering
• Lagerläggning
• Lastning och lossning
• Bokning av transporter
• Visst verkstadsarbete
Vi uppmuntrar initiativtagande och ser gärna att du bidrar med idéer och förbättringar i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
• Har truckkort
• Har erfarenhet av lastning och lossning
• Har erfarenhet av industriarbete
• Har god datorvana och erfarenhet av Officepaketet
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Arbetar noggrant och strukturerat
• Trivs med att samarbeta och kan arbeta självständigt
Meriterande
• Erfarenhet av affärssystemet Monitor
• Vana av ritningsläsning
• Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en person som tycker om ordning och struktur, tar ansvar och ser vad som behöver göras. Du har en vilja att utvecklas och bidrar till ett gott samarbete.
Hos oss får du
• En trygg anställning med kollektivavtal
• En modern arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att påverka och förbättra arbetssätt
• Generöst friskvårdsbidrag och personalaktiviteter
På Axipto värnar vi om mångfald och inkludering. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar och stärker oss. Därför arbetar vi för en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och ges möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Tjänsten är på heltid med placering i Mönsterås. Anställningen inleds med en visstidsanställning på sex månader med ambitionen att därefter övergå i en tillsvidareanställning. Annonsen publiceras under sommaren och vi har semesterstängt under delar av perioden. Sista ansökningsdag är 2026-09-13. Urval och intervjuer påbörjas under vecka 34 och sker därefter löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till: jobb@axipto.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
E-post: jobb@axipto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Godsmottagare Mönsterås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axipto AB
(org.nr 556283-4514), https://www.axipto.com/
Verkstadsgatan 7 (visa karta
)
383 36 MÖNSTERÅS Kontakt
HR-specialist
Caroline Darwiche caroline.darwiche@axipto.se 0481-475 15 Jobbnummer
9998455