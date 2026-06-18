Godsmottagare | Saab | Göteborg
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-18
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Är du en erfaren lagermedarbetare med truckvana som trivs i en praktisk och tempofylld roll? Vi på Manpower söker nu en noggrann och driven godsmottagare till ett konsultuppdrag hos Saab i Göteborg. Här får du möjlighet att arbeta i en teknisk miljö med viktiga materialflöden. Välkommen med din ansökan!
Ort: Göteborg
Start: Början av augusti 2026
Uppdragslängd: 6 månader visstidsanställning med chans till förlängning
Arbetstid: Heltid, vardagar dagtid
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kund
Om jobbet
Som godsmottagare hos oss på Manpower, ute hos Saab i Göteborg, ansvarar du för att hantera inkommande och utgående gods samt säkerställa ett effektivt materialflöde i lagret. Arbetet innebär daglig truckkörning och ett nära samarbete med kollegor i verksamheten. Du ser till att godset hanteras korrekt, placeras rätt och att lagerytor hålls organiserade och säkra.
Exempel på arbetsuppgifter:
Lossning och lastning av gods
Truckkörning (ledstaplare och/eller motviktstruck)
Registrering och hantering av inkommande material
Säkerställa korrekt placering av gods i lagret
Upprätthålla ordning och struktur på lagerytor
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse. Du trivs med fysiskt arbete och arbetar effektivt samtidigt som du håller hög kvalitet i ditt arbete.
Vi ser att du har:
God svenska i tal och skrift
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Erfarenhet av ledstaplare (A2) eller motviktstruck (B1), alternativt erfarenhet som godsmottagare
Erfarenhet av lagerarbete
God fysik
Meriterande:
Erfarenhet från teknisk eller industriell miljö
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via mejl: agnes.halvardson@manpower.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9970485