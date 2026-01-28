Godshanterare inom tillverkningsindustri
2026-01-28
Vår kund i Norrköping befinner sig i en spännande fas och stärker nu upp deras logistikverksamhet.
Vi söker därför tre godshanterare till deras logistikavdelning. Tjänsterna omfattar visstidsanställningar (6 månader) med möjlighet till en tillsvidareanställning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som godshanterare/logistikmedarbetare kommer du att arbeta med mottagning, hantering och registrering av gods, lagerpåfyllnad samt interna transporter. Arbetet sker i nära samarbete med produktion och andra avdelningar, och i vissa situationer kan även kundkontakt förekomma. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa ordning, kvalitet och effektivitet i vårt lagerflöde.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, plikttrogen och har hög närvaro. Du är fokuserad, noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Som person är du driven, ambitiös och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är kommunikativ och social, och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Om verksamheten
Meriterande:
Erfarenhet från likvärdig roll inom logistik eller tillverkningsindustri
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Ritningskunskap och vana vid ritningskontroll
Arbetstiderna är normalt 07:00-16:00 måndag till torsdag samt 07:00-14:45 på fredagar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
